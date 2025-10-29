В Нидерландах проходят внеочередные парламентские выборы, третьи за 4 года. Они были объявлены после того, как крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса вышла из правящей коалиции в июне.

За день до выборов опросы общественного мнения свидетельствовали, что партия Вилдерса и более умеренные силы, такие как социал-демократическая Партия труда, левоцентристская Демократы 66, Христианско-демократическая партия идут ноздря в ноздрю. Партия свободы может получить до 30 из 150 мест в нижней палате парламента Нидерландов, во второй раз став крупнейшей силой.

При этом некогда ключевая сила страны, Народная партия за свободу и демократию (VVD), которой более десяти лет руководил нынешний генсек НАТО, рискует показать худший результат с 1970-х годов, подчёркивают обозреватели.

"Первый экзитпол от Ipsos I&O ожидается в 9 вечера, как только закроются избирательные участки. Исторически сложилось так, что экзитполы в Нидерландах дают точный прогноз окончательных результатов, с незначительной разницей в 1-3 места. Так что в четверг, скорее всего, начнутся переговоры о составе следующей правящей коалиции",- передаёт из Гааги Эмма де Рюитер, корреспондент Euronews.

Франс Тиммерманс, представитель левоцентристского блока из двух партий, голосует в среду 29 октября 2025 г. AP Photo/Ermindo Armino

В ходе кампании были затронуты такие находящие отклик по всей Европе вопросы как обуздание миграции и решение проблемы хронической нехватки доступного жилья.

В стране, где коалиционные правительства - норма, Христианские демократы, Демократы 66, альянс "Зелёных левых" и Партии трудаа (GroenLinks–PvdA) исключили возможность сотрудничества с Гертом Вилдерсом, даже если Партия свободы повторит ошеломляющий результат два года назад.

По их мнению, его решение торпедировать четырехпартийную коалицию в июне показало, что он - ненадежный партнёр.

"Сегодня всё зависит от избирателей, - сказал сам Вилдерс после голосования в мэрии Гааги в окружении охраны. - Я уверен в себе".

Ультраправый политик Герт Вилдерс готовится опустить бюллетень на избирательном участке в Гааге, Нидерланды, 29 октября 2025 г. AP Photo/Peter Dejong

Франс Тиммерманс, бывший вице-президент Еврокомиссии, возглавляющий сейчас левоцентристский блок Лейбористской партии и "Зеленых левых", взял на избирательный участок в родном городе Маастрихт своего чёрного лабрадора.

"Голосование будет очень напряжённым, так что будем надеяться, что придем первыми, потому что это - единственная гарантия избежать правого правительства", - сказал он журналистам.

После голосования лидер партии Демократы 66 Роб Йеттен заявил: "Самое важное - это то, что за последние два года мы видели много борьбы в политике, но не так много результатов по очень важным для людей темам". "Это наша возможность вернуть Нидерланды на путь истинный и вернуть их в сердце Европы", добавил он.

Роб Йеттен, лидер левоцентристской партии Демократы 66, голосует на избирательном участке во время всеобщих выборов в Гааге, Нидерланды, 29 октября 2025 г. AP Photo/Patrick Post

Около 80 000 избирателей на 65 избирательных участках в течение всего дня принимают участие в экзитполах.

Ряд налюдателей считают, что голосование в Нидерландах позволит оценить масштабы распространения крайне правых в Европе.