Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Правый альянс "Свобода наступает" президента Аргентины Хавьера Милея одержал победу на промежуточных выборах в парламент

Президент Аргентины Хавьер Милей празднует победу на промежуточных выборах в законодательные органы власти в Буэнос-Айресе, Аргентина, воскресенье, 26 октября 2025 года. (AP Photo/Rodrigo Abd)
Президент Аргентины Хавьер Милей празднует победу на промежуточных выборах в законодательные органы власти в Буэнос-Айресе, Аргентина, воскресенье, 26 октября 2025 года. (AP Photo/Rodrigo Abd) Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Сильные результаты выборов гарантируют Милею достаточную поддержку, чтобы поддержать вето президента, предотвратить попытку импичмента и реализовать амбициозные планы по налоговым и трудовым реформам в ближайшие месяцы.

Правый альянс "Свобода наступает", в который входит Либертарианская партия президента Аргентины Хавьера Милея, одержал победу на промежуточных выборах в парламент, набрав 40% голосов.

Явка составила 68%.

Коалиция с участием правых партий, созданная Милеем, добилась успеха в Буэнос-Айресе, который долгое время был оплотом левоцентристов, и провинциях Кордова и Санта-Фе.

Эти выборы принято считать фактическим референдумом по итогам почти двухлетнего пребывания Милея у власти, и теперь они служат решающим вотумом доверия, укрепляющим его способность проводить в жизнь свой радикальный эксперимент со свободным рынком при поддержке администрации президента США Дональда Трампа, исчисляемой миллиардами долларов.

Результаты выборов показали, что левопопулистское оппозиционное движение, известное как перонизм, набрало более 31% голосов, что аналитики назвали худшим результатом для альянса за последние годы.

Президент Аргентины Хавьер Милей после победы 26 октября 2025 года. (AP Photo/Rodrigo Abd)
Президент Аргентины Хавьер Милей после победы 26 октября 2025 года. (AP Photo/Rodrigo Abd) AP Photo

По итогам выборов, "Свобода наступает" получит более 60 из 127 мест в Палате депутатов и 13 из 24 мест в Сенате.

Сильные результаты выборов гарантируют Милею достаточную поддержку, чтобы поддержать вето президента, предотвратить попытку импичмента и реализовать амбициозные планы по налоговым и трудовым реформам в ближайшие месяцы.

В воскресенье вечером в штаб-квартире своей партии в центре Буэнос-Айреса Милей вышел на сцену и спел несколько строк из мелодии в стиле дэт-метал, ставшей его гимном, раскатистым баритоном: "Я - король затерянного мира!".

Радостно приветствуя своих сторонников, он заявил, что результаты выборов свидетельствуют о том, что Аргентина перевернула страницу с десятилетиями перонизма, который принес стране печальную известность за неоднократные дефолты по государственному долгу.

"Аргентинский народ оставил декаданс позади и сделал выбор в пользу прогресса", - сказал Милей, поблагодарив "всех, кто поддержал идеи свободы, чтобы сделать Аргентину снова великой".

Президент Аргентины Хавьер Милей улыбается сторонникам после победы на промежуточных выборах в законодательные органы в Буэнос-Айресе, Аргентина, воскресенье, 26 октября 2025 года. (AP Photo/Rodrigo Abd
Президент Аргентины Хавьер Милей улыбается сторонникам после победы на промежуточных выборах в законодательные органы власти в Буэнос-Айресе, Аргентина, воскресенье, 26 октября 2025 года. (AP Photo/Rodrigo Abd AP Photo

Пожалуй, никогда еще выборы в законодательные органы Аргентины не вызывали такого интереса в Вашингтоне и на Уолл-стрит, особенно после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов Аргентине, испытывающей нехватку средств, если Милей проиграет воскресное голосование.

Несмотря на то, что голосование является обязательным, избирательные органы сообщили о том, что явка в воскресенье составила чуть менее 68%, что является одним из самых низких показателей со времен возвращения страны к демократии в 1983 году. Явка на выборах в 2021 году составила 71,8%.

Милей, ключевой идеологический союзник Трампа

После десятилетий бюджетного дефицита и протекционизма для Милея, ключевого сторонника Трампа, который сократил государственные расходы и либерализовал экономику Аргентины, многое зависело от воскресных выборов.

С тех пор как значительное поражение перонистской оппозиции на провинциальных выборах в прошлом месяце встревожило рынки и вызвало распродажу песо, что потребовало необычного вмешательства Казначейства США, правительство Милея пытается предотвратить валютный кризис.

Серия скандалов, включая обвинения во взяточничестве в отношении влиятельной сестры Милея, Карины Милей, подпортила имидж президента как борца с коррупцией.

Но после встречи с Трампом в Белом доме в начале этого месяца, через несколько дней после того, как США согласились предоставить южноамериканской стране финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов, ситуация для Милея, похоже, приобрела новую форму.

В результате сокращения бюджета инфляция в Аргентине резко снизилась с 289% в апреле 2024 года до всего 32% в прошлом месяце, но многие аргентинцы по-прежнему с трудом сводят концы с концами.

С тех пор как Милей снизил рост стоимости жизни, рост цен превысил рост зарплат и пенсий. После отмены Милеем субсидий домохозяйства стали больше платить за общественный транспорт и электричество.

По сообщениям местных СМИ, уровень безработицы сейчас выше, чем в момент вступления либертарианского президента в должность.

Президент США Дональд Трамп поздравил Милея с победой возглавляемого им альянса, по его словам Милей "прекрасно справляется со своей работой" и доверие к нему администрации Трампа "было оправдано народом Аргентины".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии