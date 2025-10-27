Правый альянс "Свобода наступает" президента Аргентины Хавьера Милея одержал победу на промежуточных выборах в парламент

Правый альянс "Свобода наступает", в который входит Либертарианская партия президента Аргентины Хавьера Милея, одержал победу на промежуточных выборах в парламент, набрав 40% голосов.

Явка составила 68%.

Коалиция с участием правых партий, созданная Милеем, добилась успеха в Буэнос-Айресе, который долгое время был оплотом левоцентристов, и провинциях Кордова и Санта-Фе.

Эти выборы принято считать фактическим референдумом по итогам почти двухлетнего пребывания Милея у власти, и теперь они служат решающим вотумом доверия, укрепляющим его способность проводить в жизнь свой радикальный эксперимент со свободным рынком при поддержке администрации президента США Дональда Трампа, исчисляемой миллиардами долларов.

Результаты выборов показали, что левопопулистское оппозиционное движение, известное как перонизм, набрало более 31% голосов, что аналитики назвали худшим результатом для альянса за последние годы.

Президент Аргентины Хавьер Милей после победы 26 октября 2025 года. (AP Photo/Rodrigo Abd) AP Photo

По итогам выборов, "Свобода наступает" получит более 60 из 127 мест в Палате депутатов и 13 из 24 мест в Сенате.

Сильные результаты выборов гарантируют Милею достаточную поддержку, чтобы поддержать вето президента, предотвратить попытку импичмента и реализовать амбициозные планы по налоговым и трудовым реформам в ближайшие месяцы.

В воскресенье вечером в штаб-квартире своей партии в центре Буэнос-Айреса Милей вышел на сцену и спел несколько строк из мелодии в стиле дэт-метал, ставшей его гимном, раскатистым баритоном: "Я - король затерянного мира!".

Радостно приветствуя своих сторонников, он заявил, что результаты выборов свидетельствуют о том, что Аргентина перевернула страницу с десятилетиями перонизма, который принес стране печальную известность за неоднократные дефолты по государственному долгу.

"Аргентинский народ оставил декаданс позади и сделал выбор в пользу прогресса", - сказал Милей, поблагодарив "всех, кто поддержал идеи свободы, чтобы сделать Аргентину снова великой".

Президент Аргентины Хавьер Милей улыбается сторонникам после победы на промежуточных выборах в законодательные органы власти в Буэнос-Айресе, Аргентина, воскресенье, 26 октября 2025 года. (AP Photo/Rodrigo Abd AP Photo

Пожалуй, никогда еще выборы в законодательные органы Аргентины не вызывали такого интереса в Вашингтоне и на Уолл-стрит, особенно после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что может отменить финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов Аргентине, испытывающей нехватку средств, если Милей проиграет воскресное голосование.

Несмотря на то, что голосование является обязательным, избирательные органы сообщили о том, что явка в воскресенье составила чуть менее 68%, что является одним из самых низких показателей со времен возвращения страны к демократии в 1983 году. Явка на выборах в 2021 году составила 71,8%.

Милей, ключевой идеологический союзник Трампа

После десятилетий бюджетного дефицита и протекционизма для Милея, ключевого сторонника Трампа, который сократил государственные расходы и либерализовал экономику Аргентины, многое зависело от воскресных выборов.

С тех пор как значительное поражение перонистской оппозиции на провинциальных выборах в прошлом месяце встревожило рынки и вызвало распродажу песо, что потребовало необычного вмешательства Казначейства США, правительство Милея пытается предотвратить валютный кризис.

Серия скандалов, включая обвинения во взяточничестве в отношении влиятельной сестры Милея, Карины Милей, подпортила имидж президента как борца с коррупцией.

Но после встречи с Трампом в Белом доме в начале этого месяца, через несколько дней после того, как США согласились предоставить южноамериканской стране финансовую помощь в размере 20 миллиардов долларов, ситуация для Милея, похоже, приобрела новую форму.

В результате сокращения бюджета инфляция в Аргентине резко снизилась с 289% в апреле 2024 года до всего 32% в прошлом месяце, но многие аргентинцы по-прежнему с трудом сводят концы с концами.

С тех пор как Милей снизил рост стоимости жизни, рост цен превысил рост зарплат и пенсий. После отмены Милеем субсидий домохозяйства стали больше платить за общественный транспорт и электричество.

По сообщениям местных СМИ, уровень безработицы сейчас выше, чем в момент вступления либертарианского президента в должность.

Президент США Дональд Трамп поздравил Милея с победой возглавляемого им альянса, по его словам Милей "прекрасно справляется со своей работой" и доверие к нему администрации Трампа "было оправдано народом Аргентины".