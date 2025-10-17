В пятницу в столице Румынии Бухаресте прогремел мощный взрыв, затронувший два этажа жилого дома, в результате чего погибли три человека и еще не менее 13 получили ранения.

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Взрыв затронул пятый и шестой этажи восьмиэтажного здания, сообщает столичная инспекция по чрезвычайным ситуациям.

"По меньшей мере 500 человек больше не смогут попасть в свои дома. Мэрия, главы всех районов, префектура - все эти структуры мобилизованы. У нас есть надежный план, который мы реализуем прямо сейчас", - сказал исполняющий обязанности мэра Бухареста Стелиан Буйдувеану.

На место взрыва на улице Калеа Раховей в 5-м секторе Бухареста прибыли более десятка машин скорой помощи: 11 пожарных машин и четыре мобильных реанимационных отделения.

Бригады скорой помощи у поврежденного жилого дома после мощного взрыва в жилом квартале в Бухаресте, 17 октября 2025 года AP Photo

Причина взрыва со смертельным исходом пока выясняется, но власти заявили, что газоснабжение в этом районе отключено в целях безопасности.

Министерство здравоохранения Румынии сообщило, что пострадавшие получили множественные травмы и ожоги.

Все жильцы были эвакуированы из здания, а спасатели провели поисковые работы, чтобы найти всех, кто оказался в ловушке.

Ученики и учителя близлежащей школы также были эвакуированы в целях предосторожности, сообщили в школьной инспекции Бухареста.

Вид на поврежденный жилой дом после мощного взрыва в жилом квартале в Бухаресте, 17 октября 2025 года AP Photo

На видеозаписях, которыми поделились спасатели, видно, что фасады угловых двухэтажных квартир сильно изуродованы взрывом, который, судя по всему, также выбил окна в соседних квартирах. Обломки были разбросаны по улице внизу.

Премьер-министр Илие Болоян заявил, что квартал, пострадавший от взрыва, придется снести.

"Согласно первоначальным оценкам Государственной строительной инспекции, этот квартал, скорее всего, не будет восстановлен и его придется снести", - сказал премьер-министр.