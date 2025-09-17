Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Румыния: экс-кандидат в президенты обвиняется в попытке переворота

ФАЙЛ: Калин Георгеску, победитель первого тура прошлогодних аннулированных выборов, прибывает в прокуратуру в Бухаресте, Румыния, вторник, 27 мая 2025 г.
ФАЙЛ: Калин Георгеску, победитель первого тура прошлогодних аннулированных выборов, прибывает в прокуратуру в Бухаресте, Румыния, вторник, 27 мая 2025 г. Авторское право  Vadim Ghirda/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
Авторское право Vadim Ghirda/Copyright 2025 The AP. All rights reserved.
By Kieran Guilbert & Euronews Romania
Опубликовано
Джорджеску и еще 21 подозреваемый обвиняются в заговоре с целью развязывания насилия после того, как в декабре прошлого года президентские выборы были отменены из-за предполагаемого вмешательства России.

Прокуратура Румынии предъявили обвинения в попытке совершения переворота ультранационалистическому политику и кандидату на отменённых в прошлом году президентских выборах Кэлину Джорджеску .

Согласно обвинению, он и ещё 21 человек планировали поставить под угрозу национальную безопасность и конституционный порядок страны после того, как победа пророссийского кандидата в первом туре выборов в ноябре была признана недействительной.

В интервью Euronews Romania бывший генеральный прокурор Румынии Августин Лазэр заявил, что в случае признания Джорджеску виновным ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Одним из других подозреваемых является Хорациу Потра - наёмник, который, по словам прокуроров, организовал военизированную группу после встречи с Джорджеску 7 декабря.

Накануне Конституционный суд Румынии аннулировал результаты первого тура выборов после того, как появились обвинения в нарушениях избирательного процесса и вмешательстве России. Москва отвергла обвинения во вмешательстве в ход голосования, а Джорджеску отрицает любые правонарушения.

В заявлении прокуратуры говорится, что военизированная группа, созданная Потрой, готовила заговор с целью спровоцировать столкновения и осуществить "насильственные действия подрывного характера".

Румынские СМИ пишут, что Потра был арестован 8 декабря, когда направлялся в Бухарест с группой вооружённых людей. По сообщениям, он был освобожден из-под стражи при условии, что явится в полицию, но позже бежал из страны.

Выступая на пресс-конференции во вторник, генеральный прокурор Румынии Алекс Флоренца заявил, что местонахождение Потра неизвестно, но он пытался получить убежище в России.

Он также добавил, что Румыния стала объектом "обширных гибридных кампаний" со стороны России за последний год, в ходе которых кибератаки и дезинформация пытались повлиять на выборы.

В декабре власти страны-члена ЕС и НАТО рассекретили документы, утверждающие, что Москва организовала масштабную кампанию в социальных сетях для продвижения президентской заявки Джорджеску.

Флоренца утверждает, что экс-кандидат воспользовался кампаниями по дезинформации в Интернете на таких платформах, как Facebook и TikTok.

Джорджеску был отстранен от участия в напряжённых повторных выборах, состоявшихся в мае. В итоге победу на них одержал проевропейский кандидат Никушор Дан, опередив лидера ультраправых Джорджа Симиона. С тех пор Джорджеску объявил о своем уходе из политики.

Во вторник на сайте X Дан заявил, что расследование прокуратуры показало, как действия России "напрямую поддержали прокремлевского кандидата в предвыборной гонке".

"Румыния не потерпит никакого иностранного вмешательства в свой демократический процесс", - сказал он.

