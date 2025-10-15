7 октября 2023 года около 4000 человек веселятся до раннего утра на музыкальном фестивале Nova. Но когда в 6.29 утра музыка внезапно стихает, а на ее смену - звуки запущенных ракет.

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"По небу летели все новые и новые ракеты, больше, чем обычно, десятки", - вспоминает Рой Дрей, который был там с братом и большой компанией друзей. Шлейфы серого дыма заслоняли голубое небо, но Рой долгое время думал, что находится в безопасности. Ракетные обстрелы для него не были в новинку.

Рой Дрей был одним из примерно 4000 посетителей фестиваля, когда ХАМАС совершил нападение, убив сотни людей Donogh McCabe/Euronews

Рой осознал масштабы нападения только тогда, когда все уже было очень близко. "Нам пришлось спасаться бегством от террористов, которые стреляли по нам", - говорит он.

"У меня не было никаких сомнений. Мы вернемся домой живыми, другого выхода нет Рой Дрей выживший после нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova

Вместе с братом они бежали без оглядки. "Мы поддерживали зрительный контакт, и я убедился, что с ним все в порядке". В итоге они сели в машину, и по пути подобрали третьего участника фестиваля. "У меня не было никаких сомнений. Мы вернемся домой живыми, другого пути нет", - говорит Рой, уроженец Беэр-Шевы.

Трое из друзей 28-летнего молодого человека не выжили. Они были убиты боевиками ХАМАС на фестивале. "На мне лежала ответственность перед семьями моих друзей, потому что я должен был рассказать им, как я оказался здесь и что их сыновей, с которыми я был на фестивале, больше нет". Это было трудное время для Роя.

Ариэль Борок из Тель-Авива потерял сестру Аниту и ее молодого человека Сегева во время нападения террористической группы на фестиваль. Связь с сестрой была потеряна всего через час после нападения на фестиваль. В течение нескольких дней не было никаких новостей, семьи искали своих родных в местных больницах, отец Сегева даже ездил на место проведения фестиваля.

"Продолжайте улыбаться" во имя жертв

"В какой-то момент мы подумали, что, возможно, их увезли в Газу. Или, может быть, они погибли". Для Ариэля существовали только эти два варианта, и он очень переживал. Примерно через два дня он узнал свою сестру на видео. "На этом видео мы увидели, Аниту и Сегева, расстрелянных в их машине", - рассказывает Ариэль.

"Поначалу я просто не хотел в это верить", - говорит Ариэль. "Первые несколько месяцев я был занят только своей работой. Я делал все возможное, чтобы не сталкиваться с этим", - говорит инженер.

Ариэль Борок потерял сестру Аниту во время нападения ХАМАС на музыкальный фестиваль Nova. Donogh McCabe/Euronews

Анита и Сегев были очень жизнерадостными . Теперь он хочет продолжать улыбаться ради сестры, это то, что помогает ему жить, сказал Ариэль в интервью Euronews. 41-летний мужчина нашел поддержку у своей семьи и сообщества Nova.

Ариэль и Рой знакомы друг с другом. Euronews встретил их вместе на выставке "7 октября, 06:29 утра - Момент, когда музыка стихла" в берлинском аэропорту Темпельхоф. За день до этого последние 20 оставшихся в живых заложников были переданы Израилю. В Тель-Авиве люди танцуют, поют и плачут. Видеозаписи воссоединения распространяются в социальных сетях как лесной пожар. Одиннадцать заложников были посетителями музыкального фестиваля Nova.

"Сейчас 8 октября".

"Это очень счастливый день. Но это и грустный день, потому что некоторые вернулись мертвыми", - говорит Ариэль. Но это был важный знак для израильской общины. "Сегодня 8 октября, - объясняет Ариэль, - теперь мы можем попытаться двигаться дальше, попытаться исцелить себя".

Возвращение заложников - особенный день и для Роя. "Мы знаем, как обычно ведет себя ХАМАС, но мы никогда не думали, что увидим этот день", - говорит он с тревогой. Теперь он может дышать и сосредоточиться на процессе исцеления", - говорит он.

Рой возвращается на место проведения фестиваля каждые два месяца, чтобы посмотреть, как изменилась местность. От фестиваля почти ничего не осталось, он "стал больше туристической достопримечательностью".

Однако для него это место осталось прежним. "Я знаю, где мы ставили палатки, знаю, где был танцпол, знаю, где были туалеты, я все еще вижу это перед собой, когда нахожусь там". Он рассказывает местным жителям о пережитом.

Люди посещают место проведения музыкального фестиваля Nova AP Photo

И он не перестает говорить о своих друзьях, он хочет сделать это для их родных, а также для себя, чтобы сохранить память о них.

Первая в Европе выставка фестиваля Nova в Берлине

Выставка фестиваля Nova в Берлине посвящена памяти жертв теракта. В аэропорту Темпельхоф выставлены объекты фестивальной площадки, например, центральная сцена, а также найденные там вещи. Между деревьями висят бельевые веревки, в баре стоят наполовину наполненные стаканы, на походном стуле к кабелю для зарядки подключен мобильный телефон - как будто посетители фестиваля только что уехали.

Однако если присмотреться, то можно увидеть пулевые отверстия на туалетных кабинках, а лежащие в центре зала автомобили - сгоревшие. Видеоролики с фотографиями и рассказами очевидцев доносятся со всех сторон.

Вдоль одной стены - фотографии жертв. Ранее выставка была представлена в Тель-Авиве, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Майами, Буэнос-Айресе, Торонто и Вашингтоне. В Берлине она пробудет до 16 ноября 2025 года.