Лидер путчистов на Мадагаскаре будет приведен к присяге в качестве президента

Майкл Рандрианирина - лидер группы военных, которые захватили власть на Мадагаскаре 14 октября, заявил, что будет исполнять обязанности президента в течение двух лет до проведения выборов.

В своем первом интервью после отстранения от власти президента Анджи Радзуэлины, Рандрианирина сказал, что в ближайшие несколько дней он принесет присягу в качестве главы государства. В окружении сослуживцев Рандрианирина указал, что военные останутся у власти как минимум на 18 месяцев, максимум на два года.

Радзуэлина, которому депутаты объявили импичмент после его побега за границу в минувшие выходные, осудил переворот и отказывается уйти в отставку, несмотря на массовые дезертирства среди сотрудников сил безопасности, в то время как Африканский союз (АС) объявил о приостановке членства страны в континентальном блоке.

Военные захватили власть на фоне антиправительственных протестов, которые начались 25 сентября. Манифестации возглавляли молодежные группы, называющие себя "Gen Z Madagascar". Участники акций требовали улучшения работы правительства, предоставления мадагаскарцам возможностей для трудоустройства и выступали за борьбу с бедностью. Манифестанты также призывали к отставке президента Анджи Радзуэлины. Он отказывался уходить со своего поста, но со временем отбыл в неизвестном направлении, сославшись на угрозы расправы с ним.

Военные подразделения CAPSAT прибывают в резиденцию президента, чтобы объявить о том, что вооруженные силы берут под контроль Мадагаскар. 14 октября 2025 года. AP Photo

14 октября Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Мадагаскара отрешила президента от власти ввиду его отсутствия, что было одобрено Высшим конституционным судом. Власть в стране взяла группа военных во главе с Рандрианириной. Военные объявили об упразднении конституции, начале переходного периода, и формировании новых органов власти. Радзуэлина заявил о нелегитимности данных шагов.

Во вторник на улицах столицы Антананариву демонстранты аплодировали Рандрианирине и другим солдатам из его элитного подразделения CAPSAT.

Протестующие приветствуют членов военного подразделения CAPSAT AP Photo

Анджи Радзуэлина пришел к власти в качестве переходного лидера после военного переворота 2009 года, затем был избран президентом в 2018 году и переизбран в 2023 году. В прошлом месяце он отправил в отставку свое правительство в попытке умиротворить протестующих после того, как в результате репрессий со стороны сил безопасности по данным ООН погибли 22 человека и более 100 получили ранения.