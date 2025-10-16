Лидер путчистов на Мадагаскаре будет приведен к присяге в качестве президента

Полковник Майкл Рандрианирина, возглавивший переворот на Мадагаскаре, будет исполнять обязанности президента в течение двух лет до проведения выборов. Африканский союз приостановил членство страны в организации.
Майкл Рандрианирина - лидер группы военных, которые захватили власть на Мадагаскаре 14 октября, заявил, что будет исполнять обязанности президента в течение двух лет до проведения выборов.
В своем первом интервью после отстранения от власти президента Анджи Радзуэлины, Рандрианирина сказал, что в ближайшие несколько дней он принесет присягу в качестве главы государства. В окружении сослуживцев Рандрианирина указал, что военные останутся у власти как минимум на 18 месяцев, максимум на два года.
Радзуэлина, которому депутаты объявили импичмент после его побега за границу в минувшие выходные, осудил переворот и отказывается уйти в отставку, несмотря на массовые дезертирства среди сотрудников сил безопасности, в то время как Африканский союз (АС) объявил о приостановке членства страны в континентальном блоке.
Военные захватили власть на фоне антиправительственных протестов, которые начались 25 сентября. Манифестации возглавляли молодежные группы, называющие себя "Gen Z Madagascar". Участники акций требовали улучшения работы правительства, предоставления мадагаскарцам возможностей для трудоустройства и выступали за борьбу с бедностью. Манифестанты также призывали к отставке президента Анджи Радзуэлины. Он отказывался уходить со своего поста, но со временем отбыл в неизвестном направлении, сославшись на угрозы расправы с ним.
14 октября Национальная ассамблея (нижняя палата парламента) Мадагаскара отрешила президента от власти ввиду его отсутствия, что было одобрено Высшим конституционным судом. Власть в стране взяла группа военных во главе с Рандрианириной. Военные объявили об упразднении конституции, начале переходного периода, и формировании новых органов власти. Радзуэлина заявил о нелегитимности данных шагов.
Во вторник на улицах столицы Антананариву демонстранты аплодировали Рандрианирине и другим солдатам из его элитного подразделения CAPSAT.
Анджи Радзуэлина пришел к власти в качестве переходного лидера после военного переворота 2009 года, затем был избран президентом в 2018 году и переизбран в 2023 году. В прошлом месяце он отправил в отставку свое правительство в попытке умиротворить протестующих после того, как в результате репрессий со стороны сил безопасности по данным ООН погибли 22 человека и более 100 получили ранения.