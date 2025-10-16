Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Временное прекращение огня между Пакистаном и режимом афганских талибов

Дым над Кандагаром после авиаудара. Авторское право Sidiqullah Khan/Copyright 2021 The AP. All rights reserved
By Euronews/HF
Опубликовано
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Обе стороны утверждают, что соглашение было заключено по инициативе противника. Министр обороны Пакистана: "Боевых действий нет, но обстановка враждебная"

Правительство Пакистана и режим афганских талибов договорились о 48-часовом прекращении огня, которое вступило в силу в среду вечером по местному времени. Обе стороны утверждают, что соглашение было инициировано другой стороной.

До объявления о прекращении огня пакистанские вооруженные силы нанесли ответные "высокоточные удары" по афганской провинции Кандагар и столице Кабулу.

Это было третье крупное вооруженное столкновение между двумя соседями за неделю. Вооруженные инциденты унесли жизни десятков пакистанских солдат и более 200 боевиков "Талибана".

Исламабад неоднократно призывал Кабул не допустить, чтобы группировки, которые он считает террористами, использовали афганскую территорию в качестве базы для нападений на Пакистан.

Афганистан отрицает эти обвинения.

Министр обороны Пакистана заявил, что "на данный момент сложилась патовая ситуация. Активных боевых действий нет, но обстановка враждебная". Он добавил, что между Исламабадом и Кабулом "нет никаких официальных контактов".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

