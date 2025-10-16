Временное прекращение огня между Пакистаном и режимом афганских талибов

Правительство Пакистана и режим афганских талибов договорились о 48-часовом прекращении огня, которое вступило в силу в среду вечером по местному времени. Обе стороны утверждают, что соглашение было инициировано другой стороной.

До объявления о прекращении огня пакистанские вооруженные силы нанесли ответные "высокоточные удары" по афганской провинции Кандагар и столице Кабулу.

Это было третье крупное вооруженное столкновение между двумя соседями за неделю. Вооруженные инциденты унесли жизни десятков пакистанских солдат и более 200 боевиков "Талибана".

Исламабад неоднократно призывал Кабул не допустить, чтобы группировки, которые он считает террористами, использовали афганскую территорию в качестве базы для нападений на Пакистан.

Афганистан отрицает эти обвинения.

Министр обороны Пакистана заявил, что "на данный момент сложилась патовая ситуация. Активных боевых действий нет, но обстановка враждебная". Он добавил, что между Исламабадом и Кабулом "нет никаких официальных контактов".