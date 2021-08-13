Талибы контролируют 2/3 Афганистана

Движение "Талибан" захватило город Лашкаргах на юге Афганистана, ранее были взяты Кандагар и Герат, второй и третий по величине города страны, а также административный центр Газни, что перекрыло важную связь Кабула с югом.

Талибы заявляют, что на данный момент контролируют 2/3 страны всего за несколько недель до полного вывода американских войск.

Вашингтон объявил, что отправит дополнительно 3 тысячи военных для эвакуации персонала посольства, в то время как многие западные страны попросили своих граждан покинуть страну.

При этом размещение дополнительных сил США в Афганистане будет носить временный характер.

Первыми будут переброшены 3 пехотных батальона, которые в настоящее время находятся в зоне ответственности Центрального командования. Они будут направлены в международный аэропорт имени Хамида Карзая в Кабуле в течение 24-48 часов. Два из трех батальонов - морские пехотинцы США и один - сухопутных войск Джон Кирби пресс-секретарь Пентагона

Тем временем надежды на дипломатическое разрешение конфликта слабеют, но представители Талибана и афганского правительства продолжают проводить встречи в Дохе.

Мы надеемся, что переговоры на этой неделе в Дохе между представителями Исламской Республики Афганистан и "Талибана", а также региональными и международными посланниками восстановят путь к урегулированию конфликта мирным путем Стефан Дюжаррик пресс-секретарь генсека ООН

Американские аналитики считают, что бои за Кабул развернутся в ближайшие 30 дней и что талибы могут получить полный контроль над страной в течение нескольких месяцев. В этом случае, по данным издания U.S. News, Китай намерен признать власть талибов.

Опасаясь их возвращения тысячи афганцев покинули свои дома.