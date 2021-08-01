Афганистан: талибы обстреляли аэропорт Кандагара

В ночь на воскресенье боевики радикального движения "Талибан" выпустили три снаряда по аэропорту афганского города Кандагар. Два из них повредили взлетно-посадочную полосу.

Все рейсы в аэропорт одного из крупнейших городов страны отменены, а правительственные войска, которые ранее получали продукты и боеприпасы по воздуху, остались без снабжения.

По разным данным, сейчас талибы контролируют от половины до 85% сельских районов Афганистана и усиливают наступление на крупные города страны: Кандагар, Герат и Лашкаргах — столицу провинции Гильменд.

Накануне правительственные силы разбомбили одну из частных больниц города, так как, по их информации, там лечили боевиков "Талибан". Один человек погиб, еще трое — пострадали.

"Больница принадлежит мне: я нахожусь на связи с ней 24 часа в сутки. Талибов там не было, это была ошибка. Но больницу разбомбили. Внутри находились шесть работников из сорока: провизоры и медсестры. Две медсестры получили ранения. Сиделка одного из пациентов погибла, сиделка другого ранена", — говорит владелец больницы Мохаммад Дин Наревал.

В пятницу, во время боев между талибами и правительственными войсками, под артиллерийский и гранатометный обстрел также попало здание Миссии ООН в Герате. Один из его охранников погиб.