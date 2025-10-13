Переназначенный премьер-министром, Себастьен Лекорню огласил состав своего второго правительства

РЕКЛАМА

Вновь назначенный в пятницу премьер-министом, Себастьен Лекорню в воскресенье вечером огласил список своего второго кабинета министров.

В списке 34 имени, 8 из них - члены гражданского общества и госчиновники. В состав кабинета вошли также несколько членов предыдущих правительств, от центристского лагеря Макрона и его союзников-консерваторов.

Вот наиболее примечательные из назначений: Министерство внутренних дел возглавит префект парижской полиции Лоран Нуньес, руководивший обеспечением безопасности во время Олимпиады 2024 года; во главе Министерства труда встанет экс-глава Национальной железнодорожной компании (SNCF) Жан-Пьер Фаранду, бывшая руководительница Всемирного фонда дикой природы (WWF), а также ряда других природозащитных структур ООН (Глобального Экологического Фонда, Конвенции по борьбе с опустыниванием) Моник Барбю становится министром, ответственным за экологические преобразования.

Среди ветеранов: Рашида Дати, сохранившая Министерство культуры, Жан-Ноэль Барро в Министерстве иностранных дел и Жерар Дарманен в Министерстве юстиции. Катрин Вотрен становится во главе Министерства армии и будет отвечать за военную поддержку Украины и реагирование на угрозы безопасности со стороны России. Найма Мутчу переходит из цифрового ведомства в Министество по заморским территориям.

Аналитики отмечают две "технические фигуры": экс-патрон сети супермаркетов U Серж Папен возглавит Министерство по делам средних и малых предприятий, Министром образования становится Эдуар Жефрэ - чиновник, поднявшийся по ступенькам французской системы (до назначения он был Генеральнфым директором Департамента школьного обучения).

Ещё одна важная фигура - Ролан Лескюр на посту министра финансов в момент, когда Франция тщетно пытается разработать бюджет, направленный на борьбу с растущим долгом и бедностью.

С полным списком нового кабинета министров Франции можно ознакомиться здесь.

Обозреватели также отмечают, что появление во втором правительстве Себастьена Лекорню представителей гражданского общества и технических фигур напоминает первые шаги президента Эммануэля Макрона, пообещавшего в ходе предвыборной кампании 2017 года, что "правительство не будет ограничено штабами политических партий".

Сразу после того, как канцелярия президента представила новый кабинет министров, консервативная партия "Республиканцы" заявила, что исключит из него шестерых членов, согласившихся войти в правительство.

В социальной сети X лидер ультраправых Марин Ле Пен предупредила, что уже в понедельник внесёт в повестку дня Национальной ассамблеи вопрос о доверии правительству.

Как мы утверждаем уже несколько дней, правительство будет подвергнуто цензуре со стороны Национального объединения и наших союзников из UDR. Мы подадим вотум недоверия уже завтра. Президент Республики должен как можно скорее объявить о роспуске Национального собрания, чтобы дать возможность французскому народу высказаться и выбрать новое большинство разрыва, которое, без сомнения, возглавит Жордан Барделла.

Леворадикальная французская партия "Непокорённая Франция" также предупредила новое правительство, что ему не следует "распаковывать свои коробки слишком быстро". В соцсети X глава фракции "Непокорённых" Матильда Пано пообещала, что "цензура наступает".

Правительство Лекорню 2: Макрония все больше изолируется и усыхает. Совет новичкам: не распаковывайте свои коробки слишком быстро. Цензура наступает. И уход Макрона последует за ней!

Первый Совет министров должен состояться во вторник в 10 утра, поскольку в понедельник президент Республики примет участие в проходящем в Египте "Саммите мира в Газе". Главной и самой срочной задачей нового кабинета станет разработка и принятие пректа бюджета на 2026 год. По французской Конституции, у парламента осталось 70 дней на то, чтобы принять бюджет на следюущий год. крайний срок - 31 декабря.

Премьер-министр в X поблагодарив женщин и мужчин, "которые добровольно посвятили себя этому правительству, независимо от личных или партийных интересов". "Только одно имеет значение: интересы страны", - добавил он.

В канцелярии премьер-министра также сособщили, что передача власти будет проходить "трезво, без прессы и гостей".