Переназначенный премьер-министр Франции Себастьен Лекорню
Jeremiah Fisayo-Bambi и AP
Переназначенный президентом Эммануэлем Макроном в условиях политического хаоса премьер-министр Себастьен Лекорню призвал к спокойствию и поддержке разных партий, чтобы подготовить бюджет для второй экономики ЕС до истечения предусмотренных сроков.

Вновь назначенный премьер-министр Франции Себастьен Лекорню заявил в субботу, что на его место не было "много кандидатов", и призвал к созданию правительства, свободного от партийной политики.

Выступая во время посещения полицейского участка в парижском пригороде Л'Ай-ле-Роз, Лекорню сказал: "Я не думаю, что было много кандидатов".

"Я буду выполнять свой долг и не буду создавать проблем", - заявил он, предупредив, что его кабинет "не должен быть заложником партийных интересов".

Новоиспеченный премьер признал, что он может недолго продержаться на этом посту, учитывая глубокие политические разногласия в стране.

Назначенный президентом Эммануэлем Макроном поздно вечером в пятницу после недели политического хаоса, Лекорню призвал к спокойствию и поддержке политических партий, чтобы подготовить бюджет для экономики № 2 Европейского союза до истечения отведенного срока.

Назначение 39-летнего Лекорню рассматривается как последний шанс Макрона активизировать свой второй мандат, который продлится до 2027 года. Его центристский лагерь не имеет большинства в Национальном собрании, и он сталкивается с растущей критикой даже в своих рядах.

Конкуренты осуждают переназначение Лекорню

Соперники от крайне правых до крайне левых осудили решение Макрона переназначить Лекорню, четвертого премьер-министра Франции всего за год.

Лидер ультраправой партии "Национальное объединение" Жордан Барделла назвал это "плохой шуткой" и заявил, что сразу же попытается добиться отставки нового кабинета.

В субботу "Республиканцы" приняли решение не участвовать в правительстве Себастьяна Лекорню, обязавшись лишь оказывать "текстовую поддержку" исполнительной власти на заседании политического бюро - органа, объединяющего главных деятелей партии.

"Политибюро подтверждает свою поддержку правительства, текст за текстом", подчеркивая при этом, что "на данном этапе нет доверия и условий для участия "Республиканцев" в правительстве", - говорится в заявлении партии.

Социалисты, являющиеся самой влиятельной партией в парламенте, "не пошли на сделку" с Лекорню. Они пригрозили свергнуть его правительство, если он не согласится остановить пенсионную реформу 2023 года, которая повысит возраст выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Франция борется с экономическими проблемами

Политический кризис разразился в то время, когда Франция борется с растущими экономическими проблемами и раздувающимися долгами. Политический кризис их только усугубляет усугубляет и вызывает тревогу во всем Европейском союзе.

Лекорню, который подал в отставку в понедельник, проработав на этом посту всего месяц, сказал, что согласился вернуться из-за острой необходимости найти финансовые решения для Франции. Но сказал, что останется только до тех пор, пока будут соблюдаться условия, и, похоже, признал риск того, что его могут сместить в результате голосования о недоверии со стороны расколотого парламента.

"Либо политические силы помогут мне, и мы будем сопровождать друг друга, либо нет", - сказал он.

Лекорню не сказал, когда он рассчитывает сформировать новое правительство и кто может войти в него, но заявил, что в него не войдут те, кто претендует на участие в президентских выборах 2027 года.

Он не стал отвечать на требования оппозиции отменить спорный закон о повышении пенсионного возраста.

За последний год правительства меньшинства Макрона падали одно за другим, в результате чего Франция оказалась в состоянии политического паралича, поскольку ей приходится иметь дело с растущим уровнем бедности, долговой проблемой, которая встревожила рынки и союзников по ЕС, и многим другим.

