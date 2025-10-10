Президенту Перу объявлен импичмент, председатель Конгресса принес присягу в качестве главы государства

Конгресс Перу объявил импичмент президенту страны Дине Болуарте в то время, как до всеобщих выборов осталось всего полгода. "За" выступили 122 члена Конгресса из 130, что намного больше необходимых 87 голосов. Сама Болуарте на заседание не явилась.

Депутаты оперативно обсудили четыре предложения об отстранении Болуарте от власти. Парламентарии объявили о "моральной недееспособности" главы государства и заявили, что Болуарте не в состоянии руководить страной в условиях растущего политического и социального кризиса. Депутаты также обвинили Болуарте в нарушении этических норм и причастности к коррупции.

Инициативу поддержали даже политические группы, защищавшие Боуарте с начала ее президентсткого мандата - Народная сила, Альянс за прогресс и Народное обновление.

Согласно опросу общественного мнения, проведенному в сентябре компанией CPI, работу Болуарте на посту президента одобрили лишь 2,5% респондентов.

В соответствии с законом пост президента занял председатель Конгресса 38-летний Хосе Хери из партии "Мы - Перу". Он уже принес присягу в качестве главы государства. Выборы запланированы на апрель следующего года, а срок полномочий Болуарте должен был закончиться 28 июля 2026 года. Хери заявил, что будет защищать суверенитет Перу и передаст власть победителю апрельских выборов.

Непопулярный президент

Дина Болуарте стала третьим президентом Перу, которому был объявлен импичмент за последние пять лет. Она заняла высший государственный пост в декабре 2022 года после того, как полномочий главы государства был лишен Педро Кастильо. С ним она участвовала в выборах в 2021 году. В ноябре 2020 года был отстранен Мартин Вискарра, который принял полномочия главы государства после того, как экс-президент Педро Кучински подал в отставку перед готовящимся импичментом в марте 2018 года.

Популярность Болуарте пошла на спад практически сразу после ее избрания. Только за первые три месяца ее президентства в Перу прошло более 500 акций протеста с требованием ее отставки.

Неспособность администрации Болуарте бороться с растущей преступностью в Перу, обернулась для президента крахом. По официальным данным с января по середину августа в стране были убиты 6041 человек, что является самым высоким показателем за аналогичный период с 2017 года. С января по июль было подано 15 989 жалоб на вымогательство, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Непосредственным поводом к импичменту стала стрельба на концерте популярной перуанской группы Agua Marina, произошедшая в минувшую среду. В результате инцидента ранения получили не менее пяти человек. Уже через несколько часов после стрельбы, законодатели направили в парламент пять запросов о проведении голосования по вопросу отстранения Болуарте от должности.