Перу: Болуарте призывает к выборам

Президент Перу Дина Болуарте призвала парламентариев найти выход из политического кризиса. Она настаивает на проведении досрочных выборов главы государства в декабре, хотя ранее Конгресс уже отверг эту инициативу.

С досрочными выборами Болуарте связывает надежду на прекращение протестных выступлений, начавшихся после отстранения от власти президента Педро Кастильо. Жертвами уличных столкновений стали десятки людей.