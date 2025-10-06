Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Израиль попрощался с Гретой Тунберг. Ее выслали после перехвата флотилии

Шведская активистка Грета Тунберг прибывает в международный аэропорт Элефтериос Венизелос в Афинах, 6 октября 2025 года.
Шведская активистка Грета Тунберг прибывает в международный аэропорт Элефтериос Венизелос в Афинах, 6 октября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Грета Тунберг в числе 171 активиста флотилии, шедшей в Газу, вернулась в Европу. Израильские военные отмечают, что не нашли на судах флотилии значительного количества гумпомощи.

Власти Израиля депортировали из страны еще 171 активиста "Флотилии стойкости", которая пыталась прорвать морскую блокаду сектора Газа и, по утверждениям команды, везла палестинцам гумпомощь.

В этой группе высланных была и известная шведская активистка Грета Тунберг. В июне она уже пытались морем добраться до палестинского анклава, но также была перехвачена израильтянами .

Израиль считает задержанных участников конвоя (а их в общей сложности 479 человек из 44 стран мира) провокаторами и говорит, что располагает документами о причастности группировки ХАМАС к проекту флотилии. Израильские военные отмечают, что нашли на борту 40 перехваченных судов всего 2 тонны гумпомощи, доставка которой палестинцам была заявлена главной целью экспедиции.

Израильские войска перехватывают судно
Израильские войска перехватывают судно AP Photo

Флотилия отправилась в Газу в середине сентября, несмотря на предупреждения Израиля о том, что суда не смогут подойти к берегам анклава, где идут военные действия.

Несколько стран, в том числе сам Израиль, Италия и Греция, предлагали активистам оставить у них груз для палестинцев, обещая пережать его нуждающимся.

Задержанные Израилем участники флотилии жаловались на нарушение их прав и жестокое обращение - информация, которую в Израиле назвали ложью.

Дополнительные источники • AP

