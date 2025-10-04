Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Аэропорт Мюнхена преодолел хаос из-за дронов

Вечером в пятницу снова были отменены многочисленные рейсы - из-за новых наблюдений за беспилотниками.
Вечером в пятницу снова были отменены многочисленные рейсы - из-за новых наблюдений за беспилотниками.
Авторское право AP Photo
By Sonja Issel
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

После остановок полетов в аэропорту Мюнхена из-за замеченных в небе беспилотников власти ФРГ обещают принять закон, позволяющий сбивать неопознанные дроны.

Аэропорт Мюнхена постепенно возобновил полеты, дважды приостановленные с вечера четверга из-за обнаружения беспилотников.

В пятницу вечером из-за этого пострадали 6,5 тысяч пассажиров аэропорта: 23 рейса были перенаправлены, 12 рейсов в Мюнхен и 48 вылетов из города - отменены или отложены. Сообщается, что застрявшим людям была предоставлена еда и возможность отдохнуть.

Первые беспилотники были замечены над аэропортом Мюнхена в четверг вечером, тогда отменили 17 рейсов, коснувшихся 3 тысяч пассажиров.

Хаос в терминалах: тысячи пассажиров оказались в затруднительном положении в аэропорту Мюнхена в субботу вечером
Хаос в терминалах: тысячи пассажиров застряли в аэропорту Мюнхена в субботу вечером

Инциденты не прошли незамеченными в политической среде В интервью газете Bild министр-президент Баварии Маркус Зедер (ХСС) призвал к тому, чтобы дать властям возможность немедленно сбивать беспилотники. "Отныне должно действовать правило: сбивать их вместо того, чтобы ждать - и постоянно!" - уточнил он. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС) мыслит в том же направлении. Он высказался за ужесточение мер и пообещал разработать законодательство, которое упростит для полиции процедуру направления военным запроса на уничтожение беспилотников.

Пока неясно, кто стоит за запусками и какими мотивами руководствуется.

В последние недели не раз сообщалось о неизвестных дронах в небе над важными объектами инфраструктуры и военными базами в таких странах, как Дания, Швеция, Норвегия.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

