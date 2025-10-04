Аэропорт Мюнхена преодолел хаос из-за дронов

Аэропорт Мюнхена постепенно возобновил полеты, дважды приостановленные с вечера четверга из-за обнаружения беспилотников.

В пятницу вечером из-за этого пострадали 6,5 тысяч пассажиров аэропорта: 23 рейса были перенаправлены, 12 рейсов в Мюнхен и 48 вылетов из города - отменены или отложены. Сообщается, что застрявшим людям была предоставлена еда и возможность отдохнуть.

Первые беспилотники были замечены над аэропортом Мюнхена в четверг вечером, тогда отменили 17 рейсов, коснувшихся 3 тысяч пассажиров.

Хаос в терминалах: тысячи пассажиров застряли в аэропорту Мюнхена в субботу вечером

Инциденты не прошли незамеченными в политической среде В интервью газете Bild министр-президент Баварии Маркус Зедер (ХСС) призвал к тому, чтобы дать властям возможность немедленно сбивать беспилотники. "Отныне должно действовать правило: сбивать их вместо того, чтобы ждать - и постоянно!" - уточнил он. Федеральный министр внутренних дел Александр Добриндт (ХСС) мыслит в том же направлении. Он высказался за ужесточение мер и пообещал разработать законодательство, которое упростит для полиции процедуру направления военным запроса на уничтожение беспилотников.

Пока неясно, кто стоит за запусками и какими мотивами руководствуется.

В последние недели не раз сообщалось о неизвестных дронах в небе над важными объектами инфраструктуры и военными базами в таких странах, как Дания, Швеция, Норвегия.