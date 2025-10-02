Папа римский Лев XIV указал на противоречия в дебатах против абортов и иммиграции в США

Папа Римский Лев XIV проводит еженедельную общую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане, среда, 1 октября 2025 г.
Папа Римский Лев XIV проводит еженедельную общую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане, среда, 1 октября 2025 г. Авторское право  Gregorio Borgia/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
Авторское право Gregorio Borgia/Copyright 2022 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила с опровержением опасений понтифика по поводу обращения с иммигрантами.

Папа Римский Лев XIV впервые за время своего избрания прокомментировал внутреннюю политику США, указал на противоречия в дебатах против абортов и иммиграции.

Первый понтифик, родившийся в США, призвал все стороны дебатов к взаимному уважению.

Не называя никого по имени, глава римско-католической церкви заявил, что быть сторонником жизни ("пролайф") означает поддерживать эту идеологию в целом, а не только выборочно, когда речь идет об абортах.

Тот, кто говорит: "Я против абортов, но при этом выступает за смертную казнь", на самом деле не является сторонником жизни", - сказал папа римский Лев XIV, уроженец Чикаго.

Папа Лев XIV машет рукой, прибывая на еженедельную общую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане, среда, 1 октября 2025 года.
Папа Лев XIV машет рукой, прибывая на еженедельную общую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане, среда, 1 октября 2025 г. Gregorio Borgia/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

"Тот, кто говорит: "Я против абортов, но согласен с бесчеловечным обращением с иммигрантами в Соединенных Штатах", - я не знаю, является ли он сторонником жизни", - добавил он.

Учение католической церкви запрещает аборты, но также выступает против смертной казни, считая ее "недопустимой" при любых обстоятельствах. Американские епископы и Ватикан решительно призывают к гуманному отношению к мигрантам, ссылаясь на библейскую заповедь "приветствовать странника".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила с опровержением опасений понтифика по поводу обращения с иммигрантами, заявив, что она "отвергает бесчеловечное обращение с нелегальными иммигрантами в Соединенных Штатах при этой администрации".

Ливитт подчеркнула, что администрация Трампа "пытается обеспечить соблюдение законов нашей страны наиболее гуманным способом".

Папа Лев XIV жестикулирует, прибыв на еженедельную общую аудиенцию на площадь Святого Петра в Ватикане, среда, 1 октября 2025 года
Папа Лев XIV жестикулирует, прибыв на еженедельную общую аудиенцию на площади Святого Петра в Ватикане, среда, 1 октября 2025 г. Gregorio Borgia/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Комментарии понтифика прозвучали в тот момент, когда его спросили о планах чикагского кардинала Блаза Купича вручить награду за жизненные достижения сенатору от штата Иллинойс Дику Дурбину за его работу по оказанию помощи иммигрантам.

Планы Купича вызвали критику со стороны консервативных епископов США, поскольку Дурбин, законодатель-демократ, является ярым сторонником прав женщин на аборты, что противоречит официальной позиции Ватикана.

Папа римский - уроженец Чикаго - сказал, что не знаком со спором о награде, но отметил, что необходимо смотреть на общий послужной список сенатора за четыре десятилетия его службы.

"Я не знаю, есть ли у кого-нибудь вся правда, но я бы попросил, прежде всего, чтобы было больше уважения друг к другу и чтобы мы искали друг друга как человеческие существа", - сказал понтифик.

FILE - Председатель судебного комитета Сената Дик Дурбин проводит заседание своей комиссии по утверждению кандидатур президента Джо Байдена в Капитолии в Вашингтоне, 14 ноября 2024 г.
FILE - Председатель судебного комитета Сената Дик Дурбин собирает свою комиссию для утверждения кандидатур президента Джо Байдена в Капитолии в Вашингтоне, 14 ноября 2024 г. J. Scott Applewhite/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

"В таком случае, как американские граждане или граждане штата Иллинойс, а также как католики, мы должны сказать, что нам нужно внимательно изучить все эти этические вопросы и найти путь вперед в этой церкви. Церковное учение по каждому из этих вопросов предельно ясно", - сказал он.

Купич был близким советником покойного папы римского Франциска, который решительно отстаивал католическое учение против абортов, но при этом критиковал политизацию дебатов со стороны американских епископов.

Некоторые епископы призывали отказывать в причастии католическим политикам, поддерживающим права на аборт, включая бывшего президента США Джо Байдена.

Кардинал Блаз Купич выходит на поле для мессы во время празднования Папы Льва XIV в архиепархии Чикаго на Rate Field, суббота, 14 июня 2025 г.
Кардинал Блейз Купич выходит на поле для мессы во время празднования Папы Льва XIV в архиепархии Чикаго на Рэйт Филд, суббота, 14 июня 2025 г. Pat Nabong/Chicago Sun-Times

Дурбин был лишен права причащаться в своей родной епархии Спрингфилда в 2004 году. Епископ Спрингфилда Томас Папрокки продолжал соблюдать этот запрет и был одним из епископов, которые решительно возражали против решения Купича почтить память сенатора.

С тех пор сенатор Дурбин отказался от награды на фоне споров, которые были положительно восприняты консервативными епископами.

Купич, однако, отметил, что опечален решением Дурбина, и подтвердил, что решение выдвинуть его на награду было принято исключительно за его "вклад в иммиграционную реформу".

Чикагский кардинал призвал к большему единству и меньшей поляризации для повышения роли церкви на политической арене США.

Дополнительные источники • AP

Папа Римский Лев XIV возродил традицию многоязычным рождественским посланием

Папа Римский Лев XIV принял в Ватикане палестинского лидера Махмуда Аббаса

К освобождению заключённых журналистов призвал на первой пресс-конференции в Ватикане папа Лев XIV