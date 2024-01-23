By Euronews и AP

С начала 2000-х годов это шиитское движение ведет борьбу с правительством Йемена, в котором большинство составляют сунниты. Недавно повстанцы совершили серию нападений на суда в Красном море, что нарушило мировую торговлю

РЕКЛАМА

В последние недели йеменские повстанцы хуситы, нападающие на торговые суда в Красном море, оказались в центре растущей напряженности на Ближнем Востоке, которая грозит перерасти в региональный конфликт.

Но кто такие хуситы?

Это вооруженная политическая и религиозная группировка, причисляющая себя к шиитскому мусульманскому меньшинству Йемена - зейдитам. Наряду с ХАМАС и ливанским движением "Хезболлах", эта группировка противопоставляет себя Израилю, США и Западу.

Группировка была основана в 1990-х годах Хусейном аль-Хуси, но впервые мир узнал о ее существовании в начале 2000-х годов, когда она боролась против многолетнего авторитарного президента Йемена Али Абдаллы Салеха.

В 2011 году, во время "арабской весны", Салех передал власть своему заместителю Абд-Раббу Мансуру Хади. Именно во время правления Хади в 2014 году повстанцы-хуситы, поддерживаемые Ираном, вырвались из своего северного оплота в Йемене и захватили столицу Сану.

В 2015 году, захватив часть территории страны, группировка вынудила Хади бежать за границу. Саудовская Аравия опасалась установления правительства хуситов, которое, по ее мнению, стало бы по сути сателлитом Ирана, и в том же году вмешалась в ситуацию, пытаясь вернуть к власти правительство Йемена в изгнании, признанное на международном уровне. Но в итоге конфликт закончился прокси-войной между Саудовской Аравией и Ираном.

Война в Йемене длилась несколько лет и опустошила страну, самое бедное арабское государство в мире, убив 150 000 человек, включая мирных жителей и боевиков, и вызвав гуманитарную катастрофу. Война закончилась прекращением огня более года назад, но окончательного мира достичь пока не удалось.

Нынешний лидер хуситов - брат основателя группировки Абдул-Малик аль-Хуси.

Что происходит сейчас?

Хотя хуситы и ранее периодически атаковали суда в Красном море, группировка активизировала нападения после того, как 17 октября в результате израильского удара по больнице в Газе погибли и получили ранения многие мирные жители.

Хуситы заявляют, что не прекратят эти действия до тех пор, пока не будет достигнуто постоянное прекращение огня в Газе. Повстанцы говорят, что их целью являются суда, связанные с Израилем. Но лишь некоторые из атакованных судов имеют к нему прямое отношение.

Иран отрицает свою причастность к нападениям.

На прошлой неделе американские и британские военные корабли и самолеты выпустили ракеты по позициям хуситов в Йемене.

Ранее США избегали нанесения таких ударов, а президент Джо Байден неоднократно заявлял, что опасается нежелательной эскалации войны на Ближнем Востоке. Но хуситы обрушили шквал ударов из 18 беспилотников, противокорабельных крылатых ракет и противокорабельной баллистической ракеты на несколько иностранных коммерческих судов и военных кораблей в Красном море, что вынудило США принять ответные меры военного характера.

По словам хутистов, в результате американских и британских ударов погибли пять их военнослужащих и шесть получили ранения. Группировка отказалась отступить и пообещала нанести свой ответный удар.