Израиль нанес удары по ключевым целям хуситов в Йемене

Национальный музей после израильских авиаударов. Сана, Йемен, 11 сентября 2025 года.
Национальный музей после израильских авиаударов. Сана, Йемен, 11 сентября 2025 года. Авторское право  AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Хуситы, контролирующие большую часть северо-западного региона Йемена, включая побережье Красного моря и столицу Сану, регулярно запускают ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

В результате авиаударов ЦАХАЛ по столице Йемена Сане, погибли по меньшей мере 35 человек и более 130 получили ранения. Также нанесен ущерб Национальному музею Йемена и другим историческим объектам. Об этом заявили повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Целью ударов Армии обороны Израиля, как сообщили в ЦАХАЛ, были ключевые военные объекты хуситов в Сане и северной провинции Аль-Джауф. В рейде были задействованы более 10 истребителей, которые применили свыше 30 боеприпасов по 15 целям.

По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, в ходе операции были уничтожены лагеря хуситов, где были собраны немалые силы боевиков.

Операция стала ответом на атаку беспилотников на израильский аэропорт Рамон ранее на этой неделе, и ракетные обстрелы территории еврейского государства.

После нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году и последовавшей за этим войны в Газе, хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию еврейского государства и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в секторе Газа в середине января этого года. После срыва перемирия в начале марта хуситы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории Израиля.

Дополнительные источники • AP

