Израиль нанес удары по ключевым целям хуситов в Йемене

В результате авиаударов ЦАХАЛ по столице Йемена Сане, погибли по меньшей мере 35 человек и более 130 получили ранения. Также нанесен ущерб Национальному музею Йемена и другим историческим объектам. Об этом заявили повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Целью ударов Армии обороны Израиля, как сообщили в ЦАХАЛ, были ключевые военные объекты хуситов в Сане и северной провинции Аль-Джауф. В рейде были задействованы более 10 истребителей, которые применили свыше 30 боеприпасов по 15 целям.

По словам министра обороны Израиля Исраэля Каца, в ходе операции были уничтожены лагеря хуситов, где были собраны немалые силы боевиков.

Операция стала ответом на атаку беспилотников на израильский аэропорт Рамон ранее на этой неделе, и ракетные обстрелы территории еврейского государства.

Хуситы, контролирующие большую часть северо-западного региона Йемена, включая побережье Красного моря и столицу Сану, регулярно запускают ракеты и беспилотники в сторону Израиля.

После нападения ХАМАС на Израиль в 2023 году и последовавшей за этим войны в Газе, хуситы предупредили, что будут обстреливать территорию еврейского государства и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

Нападения прекратились после введения режима прекращения огня в секторе Газа в середине января этого года. После срыва перемирия в начале марта хуситы заявили о возобновлении ударов по израильским судам в Красном море, а затем снова стали предпринимать попытки атаковать объекты на территории Израиля.