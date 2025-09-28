Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
ХАМАС сообщает о потере связи с двумя заложниками

Израиль призывает жителей Газы уезжать на юг.
By Euronews
Опубликовано
Группировка ХАМАС сообщила, что в результате военных рейдов Израиля в городе Газа утеряла связь с двумя заложниками. Это - Матан Ангрест и Омри Миран.

Армия обороны Израиля на арабском языке р разослала уведомление об эвакуации для жителей города Газа, проживающих в районе порта и в кварталах Рималь и Сабра в преддверии удара по многоэтажному зданию, где по информации военных, находится инфраструктура группировки ХАМАС.

В канун недавно начатого наступления на город Газа Израиль допустил, что его покинет в общей сложности до миллиона человек - практически все население. Люди переселяются на юг, в создаваемые там гуманитарные зоны.

Тем временем военное крыло ХАМАС заявило о потере связи с двумя израильскими заложниками во время военных рейдов Израиля в Газе. "Жизнь двух пленников - в опасности", - заявила группировка, призвав ЦАХАЛ прекратить на сутки воздушные налёты на один из районов Газы, чтобы "вывести заложников из зоны опасности".

Во время теракта 7 октября 2023 года ХАМАС захватил в Израиле в плен свыше 250 человек, на сегодня в руках боевиков остаются около 50 заложников - живых и мёртвых.

По данным канала Al Jazeera, опирающегося на подконтрольные ХАМАС медисточники в анклаве, с рассвета воскресенья в результате израильских атак в секторе Газа погибли по меньшей мере 40 человек.

