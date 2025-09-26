ЦИК Молдавии отстранил пророссийскую партию от парламентских выборов

РЕКЛАМА

Избирательная комиссия Молдавии запретила пророссийской партии "Сердце Молдовы" участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в это воскресенье. Предстоящее голосование омрачено широко распространенными заявлениями о вмешательстве России.

Исход выборов может определить, продолжит ли эта бывшая советская республика и кандидат на вступление в ЕС, путь на Запад или будет возвращена в орбиту Москвы.

Партия "Сердце Молдовы" - одна из четырех партий в дружественном России "Патриотическом избирательном блоке" (ПИБ), который рассматривается как один из главных оппонентов правящей прозападной "Партии действия и солидарности" (ПДС).

Решение Центральной избирательной комиссии основано на постановлении, принятом днем ранее Апелляционным судом Кишинева, который ограничил деятельность партии на 12 месяцев.

Министерство юстиции потребовало ввести ограничения после обысков, проведенных в начале месяца у членов партии "Сердце Молдовы", которые привели к обвинениям в подкупе избирателей, незаконном финансировании партии и отмывании денег.

Агитационный плакат "Патриотического избирательного блока" в Кишиневе, 26 сентября 2025 г. AP Photo

В заявлении избирательной комиссии говорится, что все имена, предложенные "Сердцем Молдовы", будут удалены из списка кандидатов блока, которому дается 24 часа на то, чтобы скорректировать свой список и привести его в соответствие с порогом представительства, требуемым законом о выборах.

ПДС удерживает прочное парламентское большинство с 2021 года, но рискует потерять его в предстоящей гонке, в которой ей противостоят несколько дружественных России оппонентов, но нет жизнеспособных проевропейских партнеров.

ПИБ заявляет, что хочет "дружбы с Россией", постоянного нейтралитета и "государства, которое служит народу, а не чиновникам".

Ирина Влах, лидер партии "Сердце Молдовы", осудила "оскорбительное решение" и назвала его "политическим спектаклем, давно придуманным" правящей партией.

Аналогичное заявление с осуждением решения суда она сделала накануне.

Женщина с флагами Молдавии и ЕС во время митинга в поддержку правящей "Партии действия и солидарности" в Кишиневе, 26 сентября 2025 г. AP Photo

"Мы сделали множество звонков, указывая на преступления, которые совершаются против нас, но не было никакой реакции, никакого изменения в отношении, что еще раз подтверждает, что в последние недели против нас был реализован сценарий", - говорится в заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook.

В четверг Влах был запрещен въезд в Латвию, Эстонию и Польшу, которые обвинили ее в "помощи Российской Федерации во вмешательстве в подготовку к парламентским выборам".

Нагнетание напряженности

Ожидается, что решение избирательной комиссии усилит напряженность в и без того поляризованной стране. Власти предупредили, что Россия тратит сотни миллионов евро, чтобы повлиять на исход голосования с помощью предполагаемой операции по покупке голосов и планов по подстрекательству к беспорядкам.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в дела Молдавии. В своем заявлении в четверг Министерство иностранных дел России отвергло такие обвинения как "антироссийские" и "бездоказательные".

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан со сторонниками во время митинга в поддержку правящей "Партии действия и солидарности" в Кишиневе, 26 сентября 2025 г. AP Photo

Кристиан Кантир, доцент кафедры международных отношений Оклендского университета, считает, что пророссийские партии могут использовать запрет, чтобы заявить, что их дискриминируют, и зарядить сторонников энергией.

"Если политические конкуренты нарушают закон и способствуют планам Кремля по подрыву Молдавии, институциональный ответ необходим для сохранения безопасности и демократии в стране, - сказал он. - Однако это решение будет использовано пророссийскими группами как дополнительное доказательство их заявлений о политическом преследовании. Эти группы будут усиливать риторику, чтобы мобилизовать свой электорат".