ЦИК Молдавии отстранил пророссийскую партию от парламентских выборов

Женщина перед зданием правительства, украшенным флагами Европейского союза и Молдавии в Кишиневе, 26 сентября 2025 года.
Женщина перед зданием правительства, украшенным флагами Европейского союза и Молдавии в Кишиневе, 26 сентября 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Опубликовано
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Партия "Сердце Молдовы" отстранена от парламентских выборов. Это один из четырех членов дружественного России "Патриотического избирательного блока", который рассматривается как один из главных оппонентов правящей прозападной "Партии действия и солидарности".

РЕКЛАМА

Избирательная комиссия Молдавии запретила пророссийской партии "Сердце Молдовы" участвовать в парламентских выборах, которые пройдут в это воскресенье. Предстоящее голосование омрачено широко распространенными заявлениями о вмешательстве России.

Исход выборов может определить, продолжит ли эта бывшая советская республика и кандидат на вступление в ЕС, путь на Запад или будет возвращена в орбиту Москвы.

Партия "Сердце Молдовы" - одна из четырех партий в дружественном России "Патриотическом избирательном блоке" (ПИБ), который рассматривается как один из главных оппонентов правящей прозападной "Партии действия и солидарности" (ПДС).

Решение Центральной избирательной комиссии основано на постановлении, принятом днем ранее Апелляционным судом Кишинева, который ограничил деятельность партии на 12 месяцев.

Министерство юстиции потребовало ввести ограничения после обысков, проведенных в начале месяца у членов партии "Сердце Молдовы", которые привели к обвинениям в подкупе избирателей, незаконном финансировании партии и отмывании денег.

Агитационный плакат "Патриотического избирательного блока" в Кишиневе, 26 сентября 2025 г.
Агитационный плакат "Патриотического избирательного блока" в Кишиневе, 26 сентября 2025 г. AP Photo

В заявлении избирательной комиссии говорится, что все имена, предложенные "Сердцем Молдовы", будут удалены из списка кандидатов блока, которому дается 24 часа на то, чтобы скорректировать свой список и привести его в соответствие с порогом представительства, требуемым законом о выборах.

ПДС удерживает прочное парламентское большинство с 2021 года, но рискует потерять его в предстоящей гонке, в которой ей противостоят несколько дружественных России оппонентов, но нет жизнеспособных проевропейских партнеров.

ПИБ заявляет, что хочет "дружбы с Россией", постоянного нейтралитета и "государства, которое служит народу, а не чиновникам".

Ирина Влах, лидер партии "Сердце Молдовы", осудила "оскорбительное решение" и назвала его "политическим спектаклем, давно придуманным" правящей партией.

Аналогичное заявление с осуждением решения суда она сделала накануне.

Женщина с флагами Молдавии и ЕС во время митинга в поддержку правящей "Партии действия и солидарности" в Кишиневе, 26 сентября 2025 г.
Женщина с флагами Молдавии и ЕС во время митинга в поддержку правящей "Партии действия и солидарности" в Кишиневе, 26 сентября 2025 г. AP Photo

"Мы сделали множество звонков, указывая на преступления, которые совершаются против нас, но не было никакой реакции, никакого изменения в отношении, что еще раз подтверждает, что в последние недели против нас был реализован сценарий", - говорится в заявлении, опубликованном на ее странице в Facebook.

В четверг Влах был запрещен въезд в Латвию, Эстонию и Польшу, которые обвинили ее в "помощи Российской Федерации во вмешательстве в подготовку к парламентским выборам".

Related

Нагнетание напряженности

Ожидается, что решение избирательной комиссии усилит напряженность в и без того поляризованной стране. Власти предупредили, что Россия тратит сотни миллионов евро, чтобы повлиять на исход голосования с помощью предполагаемой операции по покупке голосов и планов по подстрекательству к беспорядкам.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в дела Молдавии. В своем заявлении в четверг Министерство иностранных дел России отвергло такие обвинения как "антироссийские" и "бездоказательные".

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан со сторонниками во время митинга в поддержку правящей "Партии действия и солидарности" в Кишиневе, 26 сентября 2025 г.
Премьер-министр Молдавии Дорин Речан со сторонниками во время митинга в поддержку правящей "Партии действия и солидарности" в Кишиневе, 26 сентября 2025 г. AP Photo

Кристиан Кантир, доцент кафедры международных отношений Оклендского университета, считает, что пророссийские партии могут использовать запрет, чтобы заявить, что их дискриминируют, и зарядить сторонников энергией.

"Если политические конкуренты нарушают закон и способствуют планам Кремля по подрыву Молдавии, институциональный ответ необходим для сохранения безопасности и демократии в стране, - сказал он. - Однако это решение будет использовано пророссийскими группами как дополнительное доказательство их заявлений о политическом преследовании. Эти группы будут усиливать риторику, чтобы мобилизовать свой электорат".

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

