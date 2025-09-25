Премьер-министр Молдавии обвиняет Россию в использовании выборов в стране для "захвата власти"

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан предупредил в среду, что Россия тратит сотни миллионов евро, чтобы "захватить власть" на важнейших парламентских выборах, которые могут сорвать курс страны на вступление в Европейский союз.

Высказывания Речана прозвучали за несколько дней до воскресных парламентских выборов, когда граждане страны будут выбирать новый 101-местный законодательный орган в ходе голосования, которое многие рассматривают как выбор между Востоком и Западом.

"Республика Молдова находится в состоянии избирательной кампании. Российская Федерация тоже участвует в избирательной кампании", - сказал он, выступая после заседания правительства.

"Просто мы ведем кампанию в своей стране, а Российская Федерация хочет вести кампанию не в своей стране, а в нашей".

Речан обвинил Кремль в попытке "захватить власть в Кишиневе, нарушив суверенную волю" молдавского населения.

"Это не обычная предвыборная борьба", - сказал он. "Это осада нашей страны".

Премьер-министр Молдовы Дорин Речан выступает перед парламентскими выборами в Кишиневе, 24 сентября 2025 г. AP Photo

Заявления Речана

Премьер-министр рассказал о нескольких способах, с помощью которых Россия якобы пытается установить контроль над Молдавией и уменьшить поддержку проевропейской правящей Партии действия и солидарности (ПДС).

Эта партия получила явное большинство голосов на выборах 2021 года, но рискует потерять его в воскресенье, поскольку других жизнеспособных проевропейских альтернатив в бюллетене нет.

Президент Молдовы Майя Санду прибывает на 6-й саммит Европейского политического сообщества в Тиране, 16 мая 2025 года AP Photo

Среди них - якобы организованная масштабная схема покупки голосов, проведение более 1000 кибератак на важнейшие объекты государственной инфраструктуры в этом году, план подстрекательства к беспорядкам в день голосования и масштабная дезинформационная кампания в интернете, направленная на подталкивание избирателей.

Однако Москва неоднократно отрицала вмешательство во внутренние дела Республики Молдова.

Высказывания Речана прозвучали через день после того, как Служба внешней разведки России (СВР) заявила, что европейские политики пытаются сделать так, чтобы Республика Молдова оставалась в русле своей собственной "русофобской политики".

Геополитический сдвиг Молдавии на запад в последние годы раздражает Москву, и напряженность в отношениях между двумя странами значительно возросла.

Молдова была советской республикой до провозглашения независимости в 1991 году.

После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году Молдавия подала заявку на вступление в ЕС и в том же году получила статус кандидата. В прошлом году Брюссель согласился начать переговоры о вступлении.

С тех пор молдавские власти обвиняют Россию в ведении гибридной войны с целью сорвать путь страны в ЕС путем вмешательства в выборы, незаконного финансирования пророссийских партий и проведения масштабных кампаний по дезинформации избирателей в преддверии выборов.

Предупреждение от Зеленского

Выступая в среду на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Молдавия защищается от российского вмешательства и что ее западные союзники должны усилить свою поддержку.

"Мы уже потеряли Грузию в Европе. Грузия стала зависимой от России", - сказал Зеленский.

"Европа не может позволить себе потерять и Молдавию. Европейский союз должен оказать Молдавии финансовую и энергетическую поддержку".

Зеленский имел в виду заявление премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе, который в ноябре объявил, что приостанавливает процесс вступления своей страны в ЕС до 2028 года после того, как Европейский парламент осудил выборы, прошедшие в октябре, как несвободные и несправедливые.

Президент Украины Владимир Зеленский выступает на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, 24 сентября 2025 года AP Photo

Критики правящей партии Кобахидзе "Грузинская мечта" обвиняют ее в повороте в сторону Москвы, а ЕС выражает обеспокоенность по поводу отката от демократии, нарушения избирательного законодательства и злоупотребления государственными институтами.

"Очень важно помнить, как мир проигнорировал необходимость помочь Грузии после нападения России. Мы упустили этот момент. Для Европы не составит большого труда поддержать Молдавии, но отказ от этого будет стоить гораздо дороже", - сказал Зеленский.

Зеленский имел в виду вторжение России в Грузию в 2008 году, начатое Москвой после того, как она после того как Кремль ложно обвинил Тбилиси в геноциде в отделившемся регионе Южная Осетия.

"Мы не должны забывать о защите прав людей и прав наций в тех регионах, где эти права находятся под угрозой. Устав ООН и Всеобщая декларация прав человека должны применяться везде", - сказал Зеленский.

Пророссийский олигарх обвиняется во вмешательстве

Ключевой фигурой в предполагаемой кампании по дестабилизации Молдовы является беглый пророссийский олигарх Илан Шор, который в 2023 году был осужден за мошенничество и отмывание денег по делу о пропаже 1 миллиарда долларов (850 000 евро) из молдавских банков в 2014 году.

"Есть доказательства, в том числе прослушки, которые доказывают, что покупка голосов финансируется Российской Федерацией", - сказал Речан.

"Инструментом является преступная группа Шора, а бенефициарами - несколько конкурентов на выборах".

В преддверии выборов молдавские власти провели сотни обысков и задержали десятки подозреваемых.

Мужчина проходит мимо предвыборных плакатов с рекламой кандидатов от партии Шора, возглавляемой молдавским бизнесменом Иланом Шором, в Кишиневе, 21 февраля 2019 года AP Photo

Только на этой неделе 74 человека были задержаны в ходе 250 рейдов в рамках расследования предполагаемого плана России по подстрекательству к "массовым беспорядкам" и дестабилизации обстановки в стране.

Один человек также был задержан в связи с финансированием политической партии, предположительно связанной с Россией, через криптовалюты.

"Все больше свидетельств подрывных действий России вызывают все большую обеспокоенность в обществе. Уверяю вас в одном: государство Республика Молдова сопротивляется", - сказал Речан.

"Уважаемые граждане, сейчас идет последняя битва за будущее нашей страны", - сказал он. "И я призываю всех вас принять в ней участие, честно проголосовав".

Дружественный России блок проводит митинг

На митинге, организованном в среду в Кишиневе дружественным России оппозиционным Патриотическим избирательным блоком (ПИБ), десятки людей скандировали "Долой ПАС" и "Долой Майю Санду", имея в виду прозападного президента Молдавии.

ПИБ состоит из группы политических партий и проводит свою кампанию, обещая хорошие отношения с ЕС и "нормализацию" отношений с Россией.

Она использует риторику, ориентированную на Молдавию, например, защищает национальные интересы, поддерживая местное сельское хозяйство и защищая рабочие места.

Мужчина на митинге дружественного России Патриотического избирательного блока в Кишиневе, 24 сентября 2025 г. AP Photo

Мероприятие в среду было названо "мирным митингом".

"Нейтралитет - это гарантия безопасности для нас", - заявил независимый кандидат Ничита Роменски.

"Молдова должна иметь хорошие отношения со всеми... с ЕС и Россией. Мы хотим, чтобы у правительства было гуманное лицо, а политика была направлена на качество простых людей".

Григоре Новак, депутат парламента от Партии социалистов, заявил, что "абсолютно никто не должен вмешиваться в избирательный процесс" в Молдавии.