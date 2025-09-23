Хорватия уничтожит тысячи свиней, заболевших африканской чумой

На фермах в Соколоваце на севере Хорватии началась эвтаназия почти 12 тысяч свиней, зараженных африканской чумой. Этот вирус, безвредный для человека, вызывает геморрагическую лихорадку у животных с уровнем смертности почти в 100%. К процессу уничтожения зараженного скота, который займет не менее недели, привлечены полиция и армия. Они оцепили подступы к фермам, а также помогают c дезинфекций, в том числе и транспорта. Под усиленным контролем сегодня - 54 хозяйства. При обнаружении там нарушений будут применяться санкции, предупреждают власти, вплоть до возбуждения уголовных дел.

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Ветинспекторы разбираются, как именно опаснейший для животных вирус попал в современные хорватские фермы. Эксперты утверждают, что это почти наверняка - следствие человеческого фактора. На этом фоне Хорватия вводит новые протоколы безопасности и усиливает пограничный ветеринарный контроль.

Задача - не допустить проникновения вируса в репродуктивные центры, так как в этом случае восстановление поголовья свиней в стране может занять до 10 лет.