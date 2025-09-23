Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Хорватия уничтожит тысячи свиней, заболевших африканской чумой

Начата эвтаназия свиней.
Начата эвтаназия свиней. Авторское право  AP
Авторское право AP
By Euronews
Опубликовано
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Хорватские власти уверены, что вспышка африканской чумы среди свиней на севере страны - следствие человеческого фактора.

На фермах в Соколоваце на севере Хорватии началась эвтаназия почти 12 тысяч свиней, зараженных африканской чумой. Этот вирус, безвредный для человека, вызывает геморрагическую лихорадку у животных с уровнем смертности почти в 100%. К процессу уничтожения зараженного скота, который займет не менее недели, привлечены полиция и армия. Они оцепили подступы к фермам, а также помогают c дезинфекций, в том числе и транспорта. Под усиленным контролем сегодня - 54 хозяйства. При обнаружении там нарушений будут применяться санкции, предупреждают власти, вплоть до возбуждения уголовных дел.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Related

Ветинспекторы разбираются, как именно опаснейший для животных вирус попал в современные хорватские фермы. Эксперты утверждают, что это почти наверняка - следствие человеческого фактора. На этом фоне Хорватия вводит новые протоколы безопасности и усиливает пограничный ветеринарный контроль.

Задача - не допустить проникновения вируса в репродуктивные центры, так как в этом случае восстановление поголовья свиней в стране может занять до 10 лет.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии Подпишитесь на Euronews в Google

Также по теме

Греция предупреждает о дефиците феты из-за вспышки оспы овец

Волк укусил женщину в центре Гамбурга

На Кипре распространяется эпидемия ящура