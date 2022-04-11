Latest Live Coverage

Прямой эфир

Euronews live

Прямой эфир

Смотреть прямую трансляцию Euronews

This content is not available in your region
Украина

Украинские фермы и война

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Разрушенные дома в Малая Рогани после вывода российских войск
Разрушенные дома в Малая Рогани после вывода российских войск   -   Авторское право  Rodrigo Abd/Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

Покорёженная бронетехника, разрушенные дома... Война оставила неизгладимый след на многих фермах Харьковской области. После вывода российских войск из Малой Рогани глазам открылся разрушенный войной населённый пункт и глубоко травмированное происходящим население. Под обстрел попала и ферма 63-летней Любови Злобиной. ,

"Сюда попал снаряд. У нас здесь всего один выход из этого сарая. И так как снаряд упал прямо перед входом, мы не смогли туда войти. Всё сразу стало гореть Сверху там ещё сено лежало. И сено сразу загорелось. Поросята и телята страшно кричали, они жарились живьём, горели", - рассказывает Злобина.

Её ферма обеспечивала продовольствием близлежащие прифронтовые деревни. Но не потеря части скота был самым травмирующим эпизодом российского присутствия, а постоянная стрельба.

"Начинался обстрел - и мы бежим. Они были всего в 300 метрах от нас. Они стреляют - мы слышим. В них стреляют - мы слышим. Они часто пьяные были, они и в нас стреляли".

Работа в этом и других хозяйствах области возобновлена. Однако в результате российского вторжения разрушены не только военные и гражданские объекты, но и нанесён ущербсельскохозяйственной инфраструктуре во многих регионах Украины. Это затруднило подготовку к весеннему севу в стране, которая в прошлом году была вторым по величинепоставщиком зерна в Европейский Союз, а также поставляла продукты во многие страны Азии и Африки.