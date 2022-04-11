Украинские фермы и война

Покорёженная бронетехника, разрушенные дома... Война оставила неизгладимый след на многих фермах Харьковской области. После вывода российских войск из Малой Рогани глазам открылся разрушенный войной населённый пункт и глубоко травмированное происходящим население. Под обстрел попала и ферма 63-летней Любови Злобиной. ,

"Сюда попал снаряд. У нас здесь всего один выход из этого сарая. И так как снаряд упал прямо перед входом, мы не смогли туда войти. Всё сразу стало гореть Сверху там ещё сено лежало. И сено сразу загорелось. Поросята и телята страшно кричали, они жарились живьём, горели", - рассказывает Злобина.

Её ферма обеспечивала продовольствием близлежащие прифронтовые деревни. Но не потеря части скота был самым травмирующим эпизодом российского присутствия, а постоянная стрельба.

"Начинался обстрел - и мы бежим. Они были всего в 300 метрах от нас. Они стреляют - мы слышим. В них стреляют - мы слышим. Они часто пьяные были, они и в нас стреляли".

Работа в этом и других хозяйствах области возобновлена. Однако в результате российского вторжения разрушены не только военные и гражданские объекты, но и нанесён ущербсельскохозяйственной инфраструктуре во многих регионах Украины. Это затруднило подготовку к весеннему севу в стране, которая в прошлом году была вторым по величинепоставщиком зерна в Европейский Союз, а также поставляла продукты во многие страны Азии и Африки.