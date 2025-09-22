БПЛА атаковали санаторий "Форос" в Крыму, там могли быть "важные гости"

РЕКЛАМА

Россия и Украина продолжили обмен ударами, в результате которых за последние сутки погибли несколько человек.

Назначенный Москвой глава оккупированного Крыма Сергей Аксенов сообщил об атаке украинских беспилотников на санаторий "Форос", где, по его словам, 3 человека погибли и 16 получили ранения. "В результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория "Форос". Также повреждено здание школы в поселке", - написал он в своем Telegram-канале.

Министерство обороны России назвало удар **"**террористической атакой по гражданским объектам на территории Республики Крым".

"21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым, - говорится в сооющении ведомства. - Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами".

Местные телеграм-каналы высказывают предположения, что в санатории в момент атаки могли находиться "очень важные гости", отмечая, что рядом располагаются четыре государственные дачи, куда с советских времен приезжает политическая элита. Сообщается также, что попавший под обстрел ресторан FOROS HALL в воскресенье был закрыт на спецобслуживание.

Россия сбросила 5 авиабомб на Запорожье

Тем временем российские войска нанесли серию мощных ударов по украинским городам. Так, на Запорожье Россия сбросила 5 авиабомб, сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров. "Россияне направили на город не менее 5 авиабомб. Атаковали объекты гражданской инфраструктуры и промышленности", - написал он в своем телеграм-канале.

В Киевской области в результате ударов российских беспилотников в нескольких районах произошли пожары в жилых домах, один человек получил осколочное ранение. В Сумах

повреждены промышленные объекты и здание учебного заведения. Один человек ранен. В Днепропетровской области разрушен частный дом, но, как сообщили местные власти, обошлось без жертв.