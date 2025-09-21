РЕКЛАМА

Венесуэла начала маневры "Карибе Соберано 200", мобилизовав более 2500 военнослужащих на карибском острове Орчила. По словам министра обороны Венесуэлы Владимира Падрино, в учениях, включающих воздушные, морские и сухопутные операции, участвуют 12 кораблей различных классов, 22 самолета и около 20 судов.

На кадрах, показанных по государственному телевидению "VTV", видны высадка десанта, маневры кораблей и полеты истребителей над районом учений. Падрино назвал начавшиеся в среду маневры частью ответа Венесуэлы на развертывание американских военных кораблей в регионе.

Кроме того, Венесуэла продемонстрировала множество российских истребителей, оснащенных противокорабельными ракетами, в качестве наглядной демонстрации своего военного потенциала перед лицом военно-морского присутствия США.

Российский арсенал и военный потенциал

ВВС Венесуэлы опубликовали изображения истребителей Су-30 российского производства, оснащенных противокорабельными ракетами. Согласно официальному релизу, это истребители Су-30 MK2 из 13-й истребительной авиагруппы "Леонес", вооруженные противокорабельными ракетами российского производства Х-31 "Криптон".

Российская противокорабельная ракета Х-31 Panther - МАКС-2003 - Wikipedia CCSA 3.0

По данным Центра анализа стратегий и технологий, Венесуэла закупила у России неизвестное количество этих ракет, которые поступили в страну в 2007-2008 годах. Согласно оценке Международного института стратегических исследований за 2024 год, Венесуэла имеет противокорабельные и противорадиолокационные версии ракет Х-31 и эксплуатирует в общей сложности 21 истребитель Су-30МК2, хотя неясно, сколько их находится в эксплуатации из-за экономических проблем страны в течение последнего десятилетия.

Эскалация напряженности и реакция США

Учения начались через день после того, как президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты атаковали три судна в Карибском бассейне, утверждая, что они перевозили наркотики из Венесуэлы.

Вашингтон настаивает, что его военные корабли - три эсминца класса Arleigh Burke, крейсер Lake Erie, десантно-штурмовой корабль USS Iwo Jima и атомная подводная лодка - выполняют миссию по борьбе с наркотрафиком.

Ранее Дональд Трамп потребовал от правительства Венесуэлы принять всех заключенных и узников психиатрических клиник, находящихся в настоящее время в США.

Однако президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США стремятся к смене режима в его стране. Вашингтон пытается "установить марионеточный режим" и украсть "крупнейшие в мире запасы нефти, газа и золота", сказал Мадуро.

США ранее обвинили президента Венесуэлы в причастности к наркотрафику и назначили награду в 50 миллионов долларов за его поимку.

Каракас также утверждает, что мобилизовал миллионы ополченцев по всей стране, а сам Мадуро в прошлом месяце предупредил, что "ни одна империя не прикоснется к священной земле Венесуэлы".

Однако специальный посланник Трампа по особым поручениям Ричард Гренелл заявил во вторник, что он по-прежнему считает возможным для США договориться с Венесуэлой, чтобы избежать войны.