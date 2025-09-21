РЕКЛАМА

Три российских истребителя, вторгшиеся в пятницу в воздушное пространство Эстонии, которая является членом НАТО, как сообщается, проигнорировали предупреждения итальянских пилотов, участвовавших в миссии альянса по охране воздушного пространства на Балтике.

Российские истребители МИГ-31 вторглись в воздушное пространство Эстонии между 9.58 и 10.10 утра по местному времени в пятницу в районе Вайндло, небольшого острова, расположенного в Финском заливе Балтийского моря, сообщила эстонская армия. В заявлении министерства иностранных дел говорится, что это уже четвертое нарушение воздушного пространства Россией в этом году.

12-минутный инциден стало очередной проверкой способности альянса реагировать на российские воздушные угрозы, после того как 10 сентября около 20 российских беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши.

В субботу министерство обороны России опровергло информацию о том, что его самолеты вторглись в воздушное пространство Эстонии. Таллин заявил, что нарушение было подтверждено радиолокационным и визуальным контактом, и предположил, что это может быть тактикой, направленной на отвлечение западных ресурсов от Украины.

Еще "предстоит выяснить", было ли нарушение границы преднамеренным или нет, сказал полковник Антс Кивисельг, командир Центра военной разведки Эстонии.

Но хотя МИГи распознали сообщение итальянских пилотов, управлявших истребителями F-35, они, очевидно, проигнорировали его и "не последовали за сигналами", отчасти поэтому они так долго оставались в воздушном пространстве Эстонии, добавил Кивисельг. "Российские самолеты должны были знать, что они находятся в воздушном пространстве Эстонии", - уверен он.

Между тем, по словам Кивисельга, российские пилоты не представляли непосредственной "военной угрозы". Вместе с тем он задается вопросом, почему они не прислушались к сигналам пилотов НАТО. "Это может стать большой проблемой", - заключил он.

Они направлялись в Калининград

АРХИВ (09/05/2018): Истребитель МиГ-31К ВВС России несет высокоточную гиперзвуковую аэробаллистическую ракету Х-47М2 Alexander Zemlianichenko/Copyright 2018 The AP. All rights reserved

Российские самолеты вылетели с аэродрома в районе Петрозаводска на северо-западе России и направились в Калининград - российский анклав на Балтийском море, расположенный между Литвой и Польшей. Их маршрут отслеживали два финских истребителя, а затем их сопроводили два итальянских самолета, которые взлетели с авиабазы Эмари в Эстонии и последовали за ними в международное воздушное пространство, рассказал Кивисельг.

Маргус Цахкна, министр иностранных дел Эстонии, заявил, что инцидент стал "очень серьезным нарушением воздушного пространства НАТО". Последний раз воздушное пространство страны нарушалось так долго в 2003 году, вспомнил он, "как раз перед вступлением Эстонии в НАТО".

Эстонское правительство заявило, что запросит консультации в соответствии со статьей 4 договора НАТО, которая позволяет члену альянса официально консультироваться с союзниками, если его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность находятся под угрозой. Польша также прибегла к этому механизму после того, как ее воздушное пространство нарушили российские беспилотники, а НАТО впоследствии запустила миссию Eastern Sentry для укрепления обороны вдоль восточной границы страны.

В своем посте на сайте X министр обороны Литвы Довиле Шакалене высказал мнение, что член НАТО Турция "показала пример" того, как нужно реагировать на подобные инциденты в 2015 году, когда сбила российский истребитель, нарушивший ее воздушное пространство примерно на 17 секунд.

Но та ситуация была "совершенно другой", сказал Ханно Певкур, министр обороны Эстонии, добавив, что "русские фактически убили турок", когда Москва использовала истребители для атаки, как она утверждает, групп боевиков вблизи сирийской границы с Турцией.

Во время инцидента в пятницу Эстония и ее союзники наблюдали за маршрутом российских истребителей, за общением и реакцией пилотов, а также за системами вооружения, которые они несли, и были "полностью уверены, что не было необходимости сбивать их", сказал Певкур.

Эстонские власти заявили в субботу, что не было необходимости приводить в действие статью 5, положение НАТО о коллективной обороне, несмотря на неоднократные нарушения российскими самолетами и беспилотниками, а также заявления западных чиновников о том, что Москва ведет гибридную войну против Запада, включая диверсионную кампанию, кибератаки и операции влияния.

Радары и визуальная идентификация

АРХИВ (01/06/2023) Норвежские истребители F-35 Lightning во время учений Arctic Challenge Cornelius Poppe/Cornelius Poppe / NTB

В опубликованном в субботу заявлении министерство обороны России сообщило, "что 19 сентября три истребителя МиГ-31 действительно совершали плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Однако полет прошел в плановом режиме, самолеты от курса не отклонялись и воздушное пространство других стран не нарушали, что подтверждено средствами объективного контроля".

Ведомство утверждает, что маршрут полета пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

Певкур отверг это заявление, подчеркнув, что Эстония и ее союзники по НАТО располагают "многочисленными" системами радарной и визуальной идентификации, которые подтверждают, что российские истребители вошли в воздушное пространство страны.

Он предположил, что "главной причиной" нарушения воздушного пространства, гибридной войны и кибератак является стремление России отвлечь внимание Запада от Украины.

По словам Певкура, Москва, возможно, пытается спровоцировать страны НАТО на отправку дополнительных ресурсов ПВО в Эстонию в надежде, что союзники Киева будут делать больше "для собственной обороны" и меньше для поддержки Украины.