Вашингтон отменит визы для людей, "празднующих" смерть Чарли Кирка - Госдеп

По словам госсекретаря США Марко Рубио, США не выдадут визы иностранцам, которые рады убийству активиста-консерватора Чарли Кирка. "А если эти люди уже здесь, их визы надо отзывать", - уточнил Рубио в интервью телеканалу Fox News. - Сейчас идет процесс отзыва виз. Если вы находитесь здесь по визе и радуетесь публичному убийству политического деятеля, готовьтесь к депортации".

Пост Рубио последовал за аналогичным предупреждением, сделанным на прошлой неделе заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау. "Хочу подчеркнуть, что иностранцы, прославляющие насилие и ненависть, не являются желанными гостями в нашей стране", - написал Ландау в социальных сетях.

Пока неясно, на каком основании власти будут принимать решение об отказе в визе или отзыве уже имеющейся.

Сообщается, что несколько человек в таких отраслях, как авиация, образование и СМИ, потеряли работу или были отстранены из-за своих постов о Кирке на социальных платформах.

Чарли Кирк, консервативный блогер и активист, был убит выстрелом в шею во время встречи со студентами 10 сентября в кампусе университета штата Юта. Кирку было немногим за тридцать. Он считается одним из тех, кто помог Республиканской партии США и лично Трампу заручиться поддержкой большой армии молодых избирателей на выборах 2024 года. Президент назвал преступление "чудовищным", пообещав посмертно наградить активиста.

Тем временем прокурор округа Юта Джеффри Грей заявил, что будет добиваться смертной казни для обвиняемого в убийстве Кирка 22-летнего Тайлера Робинсона. Молодой человек объяснил свои действия тем, что, по его словам, Кирк распространял слишком много ненависти.