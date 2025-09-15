Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
ДНК с места убийства Чарли Кирка совпадает с подозреваемым, сообщает ФБР

Лента на месте преступления окружает университет Юта-Вэлли после того, как был застрелен генеральный директор и соучредитель Turning Point USA Чарли Кирк, 13 сентября 2025 года
Лента на месте преступления окружает университет Юта-Вэлли после того, как был застрелен генеральный директор и соучредитель Turning Point USA Чарли Кирк, 13 сентября 2025 года Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Gavin Blackburn
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Власти Юты готовятся уже во вторник предъявить Робинсону обвинения в убийстве Кирка.

РЕКЛАМА

ДНК на полотенце, обернутом вокруг винтовки, найденной неподалеку от места убийства консервативного активиста Чарли Кирка, совпадает с ДНК 22-летнего обвиняемого в его убийстве, заявил в понедельник директор ФБР Кэш Патель.

Следователи также использовали данные ДНК, чтобы связать подозреваемого, Тайлера Робинсона, с отверткой, найденной на крыше, где 10 сентября был произведен смертельный выстрел, сообщил Патель в понедельник телеканалу Fox News Channel.

Власти Юты готовятся уже во вторник предъявить Робинсону обвинения в убийстве Кирка, влиятельной фигуры в консервативной политике, который стал союзником президента Дональда Трампа после основания в Аризоне "Turning Point USA", одной из крупнейших политических организаций страны.

Кирк, который привел в политику молодых консервативных христиан-евангелистов, был застрелен в среду во время выступления в университете в штате Юта в ходе одной из своих многочисленных поездок по университетским городкам.

Люди держат свечи и поют во время поминальной молитвы по Чарли Кирку в Мемориальном центре Джона Кеннеди в Вашингтоне, 14 сентября 2025 года.
Люди держат свечи и поют во время поминального молебна по Чарли Кирку в Мемориальном центре Джона Кеннеди в Вашингтоне, 14 сентября 2025 года. AP Photo

Стрельба вызвала опасения по поводу роста политического насилия в глубоко поляризованных Соединенных Штатах.

Официальные лица заявили, что Робинсон испытывал ненависть к Кирку и был сторонником "левой идеологии", которая усилилась в последние годы.

Семья и друзья Робинсона сказали, что он проводил много времени, пролистывая "темные уголки интернета", об этом заявил в воскресенье губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

Патель рассказал Fox News, что перед стрельбой Робинсон написал в записке, что у него есть возможность расправиться с Кирком и он собирается это сделать.

Следователи смогли восстановить содержание записки после того, как она была уничтожена, сказал директор ФБР, перефразировав слова из записки и не раскрыв более подробных деталей.

На этой фотографии, опубликованной администрацией губернатора штата Юта, изображен Тайлер Робинсон, 12 сентября 2025 года.
На этой фотографии, опубликованной администрацией губернатора штата Юта, изображен Тайлер Робинсон, 12 сентября 2025 года. AP/AP

Власти заявили, что Робинсон не сотрудничал с правоохранительными органами. По их словам, он мог быть "радикализирован" в Интернете, а патроны, найденные в винтовке, из которой был убит Кирк, содержали гравировки антифашистскими мемами.

Судебные записи показывают, что на одной гильзе было написано: "Эй, фашист! Лови!".

Робинсон был арестован поздно вечером в четверг недалеко от места, где он вырос, в Сент-Джордже, в юго-западном уголке штата Юта между Лас-Вегасом и национальными парками Брайс-Каньон и Зайон.

На данный момент неизвестно, есть ли у него адвокат, который мог бы выступить от его имени.

По всем Соединенным Штатам продолжают звучать слова соболезнования Кирку. В воскресенье в Центре Кеннеди в Вашингтоне прошла траурная церемония, а на нескольких профессиональных спортивных мероприятиях были объявлены минуты молчания.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, который считал Кирка своим близким другом, заявил, что планирует заменить ведущего ток-шоу Кирка на потоковой платформе Rumble.

"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, когда я буду отдавать дань памяти своему другу", - написал Вэнс в социальной сети.

Дополнительные источники • AP

