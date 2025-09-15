ДНК с места убийства Чарли Кирка совпадает с подозреваемым, сообщает ФБР

РЕКЛАМА

ДНК на полотенце, обернутом вокруг винтовки, найденной неподалеку от места убийства консервативного активиста Чарли Кирка, совпадает с ДНК 22-летнего обвиняемого в его убийстве, заявил в понедельник директор ФБР Кэш Патель.

Следователи также использовали данные ДНК, чтобы связать подозреваемого, Тайлера Робинсона, с отверткой, найденной на крыше, где 10 сентября был произведен смертельный выстрел, сообщил Патель в понедельник телеканалу Fox News Channel.

Власти Юты готовятся уже во вторник предъявить Робинсону обвинения в убийстве Кирка, влиятельной фигуры в консервативной политике, который стал союзником президента Дональда Трампа после основания в Аризоне "Turning Point USA", одной из крупнейших политических организаций страны.

Кирк, который привел в политику молодых консервативных христиан-евангелистов, был застрелен в среду во время выступления в университете в штате Юта в ходе одной из своих многочисленных поездок по университетским городкам.

Люди держат свечи и поют во время поминального молебна по Чарли Кирку в Мемориальном центре Джона Кеннеди в Вашингтоне, 14 сентября 2025 года. AP Photo

Стрельба вызвала опасения по поводу роста политического насилия в глубоко поляризованных Соединенных Штатах.

Официальные лица заявили, что Робинсон испытывал ненависть к Кирку и был сторонником "левой идеологии", которая усилилась в последние годы.

Семья и друзья Робинсона сказали, что он проводил много времени, пролистывая "темные уголки интернета", об этом заявил в воскресенье губернатор штата Юта Спенсер Кокс.

Патель рассказал Fox News, что перед стрельбой Робинсон написал в записке, что у него есть возможность расправиться с Кирком и он собирается это сделать.

Следователи смогли восстановить содержание записки после того, как она была уничтожена, сказал директор ФБР, перефразировав слова из записки и не раскрыв более подробных деталей.

На этой фотографии, опубликованной администрацией губернатора штата Юта, изображен Тайлер Робинсон, 12 сентября 2025 года. AP/AP

Власти заявили, что Робинсон не сотрудничал с правоохранительными органами. По их словам, он мог быть "радикализирован" в Интернете, а патроны, найденные в винтовке, из которой был убит Кирк, содержали гравировки антифашистскими мемами.

Судебные записи показывают, что на одной гильзе было написано: "Эй, фашист! Лови!".

Робинсон был арестован поздно вечером в четверг недалеко от места, где он вырос, в Сент-Джордже, в юго-западном уголке штата Юта между Лас-Вегасом и национальными парками Брайс-Каньон и Зайон.

На данный момент неизвестно, есть ли у него адвокат, который мог бы выступить от его имени.

По всем Соединенным Штатам продолжают звучать слова соболезнования Кирку. В воскресенье в Центре Кеннеди в Вашингтоне прошла траурная церемония, а на нескольких профессиональных спортивных мероприятиях были объявлены минуты молчания.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, который считал Кирка своим близким другом, заявил, что планирует заменить ведущего ток-шоу Кирка на потоковой платформе Rumble.

"Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне, когда я буду отдавать дань памяти своему другу", - написал Вэнс в социальной сети.