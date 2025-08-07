Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Бухаресте простились с первым президентом посткоммунистической Румынии Илиеску

Солдаты почетного караула стоят рядом с гробом покойного Иона Илиеску в президентском дворце Котрочень в Бухаресте, 6 августа 2025 года.
Солдаты почетного караула стоят рядом с гробом покойного Иона Илиеску в президентском дворце Котрочень в Бухаресте, 6 августа 2025 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Peter Barabas
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

Преступник или спаситель? Новость о кончине бывшего президента и лидера румынской Революции 1968 года Иона Илиеску вновь вызвала дискуссии о его наследии, полном противоречий.

Ион Илиеску, избранный президентом Румынии на первых после падения коммунистического режима выборах, был похоронен в четверг в Бухаресте.

В президентском дворце Котрочень прошла религиозная церемония, после чего гроб с телом бывшего румынского лидера перевезли на кладбище для погребения с воинскими почестями.

Илиеску перестал участвовать в общественно-политической жизни страны в 2017-м. Все последние годы состояние его здоровья ухудшалось. Незадолго до кончины ему был поставлен диагноз - рак лёгких. Он умер во вторник в возрасте 95 лет.

Это событие вновь вызвало дискуссии в румынском обществе о противоречивости наследия бывшего президента.

Для многих Илиеску символизировал насильственный переход Румынии от коммунизма к демократии в результате революции 1989 года, за которой последовали годы конвульсий, когда страна начала свой прозападный путь.

Он определял посткоммунистический курс бывшего сателлита СССР на протяжении более десяти лет, справляясь с большим числом кризисов, многие из которых имели трагические последствия для румынского народа.

Его личность сама по себе и поступки настолько сложны, что румыны до сих пор спорят: спасал ли Илиеску Румынию в 1989 году и в последующие годы, сохранив её целостность, или же запятнал историю мужественного противостояния румын репрессивной системе диктатора Николае Чаушеску.

У руля революции

Ион Илиеску получил высшее образование в СССР, сначала занимал пост министра в коммунистическом правительстве, но в 1971 году был отстранён от должности и исключён из ЦК.

В декабре 1989 года он де-факто возглавил антикоммунистическое восстание, заручившись поддержкой аппарата безопасности, пришёл к власти, сразу приказал казнить Николае Чаушеску и его жену Елену через расстрел 25 декабря 1989 года.

Дальше начался болезненный переход Румынии к демократии.

Наследие Илиеску ещё долго будут перемалывать историки, поскольку он избежал крупного судебного процесса по военным преступлениям, который поставил бы точку в трагической истории румынской революции. В ней среди прочих, фигурируют обвинения в том, что аппаратчики компартии, военные из репрессивной системы и силы безопасности, совершив госпереворот, "украли" настоящую революцию 16-22 декабря 1989 года.

Военнослужащий румынских сил гражданской обороны в Бухаресте готовит винтовку, пытаясь обнаружить сторонников Чаушеску, которые продолжают стрелять по гражданам, 24 декабря 19
Военнослужащий румынских сил гражданской обороны в Бухаресте готовит винтовку, пытаясь обнаружить сторонников Чаушеску, которые продолжают стрелять по гражданам, 24 декабря 19 AP Photo

Более 1100 человек погибли во время тех событий, 862 из них - уже после захвата власти Илиеску, когда по всей стране происходили стокновения агентов "Секуритате" с повстанцами.

Он отрицал обвинения и отказался идти на допрос в военную прокуратуру, утверждая, что его действия были направлены на успех революции.

В то же время он предупреждал, что 23-миллионная страна, так резко сбросившая с себя диктатуру, в одночасье не может стать капиталистической европейской державой.

Илиеску, с одной стороны, внушал спокойствие тем, кто боялся слишком резких перемен, но с теми, кто хотел как можно скорее разорвать коммунистическую пуповину, он боролся очень жёстко, часто насильственными методами.

Впрочем, некоторые считают его политическим провидцем: Илиеску постепенно переключил свои симпатии на восток. Во время второго президентского срока он добился вступления Румынии в НАТО и подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Его одновременно ненавидела и любила разделённая Румыния, и эта поляризация в обществе видна и по сей день.

Последний раскол

В четверг многие бывшие лидеры и чиновники почтили память Илиеску. Однако партия "Союз спасения Румынии", партнёр по правящей коалиции, выступила против объявления национального траура и заявила, что её представители не будут присутствовать на похоронах. Это выявило разногласия в недавно приведённом к присяге правительстве.

Решение вызвало гнев партнёров по коалиции из Социал-демократической партии Румынии, которую основал Илиеску.

Фото бывшего президента Румынии Иона Илиеску, размещённые у парламентского дворца в Бухаресте, 25 ноября 2000 года
Фото бывшего президента Румынии Иона Илиеску, размещённые у парламентского дворца в Бухаресте, 25 ноября 2000 года AP Photo/Vadim Ghirda

"Это просто позорные нападки со стороны людей, которые никогда не будут достойны наследия, оставленного лидером-основателем СДП", - написал в Facebook бывший председатель партии и премьер-министр Марсель Чиолаку, добавив, что это "демонстрирует только больную ненависть и отсутствие порядочности".

На похороны не приехал и недавно избранный президент Румынии Никушор Дан, который в 2016 году опубликовал короткое заявление, в котором говорилось, что "история рассудит Иона Илиеску".

Споры о целесообразности проведения общенациональных траурных мероприятий показали, что глубокие раны, нанесённые румынскому обществу после 1989 года, не заживают и по сей день.

Дополнительные источники • AP

