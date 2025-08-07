Ион Илиеску, избранный президентом Румынии на первых после падения коммунистического режима выборах, был похоронен в четверг в Бухаресте.

В президентском дворце Котрочень прошла религиозная церемония, после чего гроб с телом бывшего румынского лидера перевезли на кладбище для погребения с воинскими почестями.

Илиеску перестал участвовать в общественно-политической жизни страны в 2017-м. Все последние годы состояние его здоровья ухудшалось. Незадолго до кончины ему был поставлен диагноз - рак лёгких. Он умер во вторник в возрасте 95 лет.

Это событие вновь вызвало дискуссии в румынском обществе о противоречивости наследия бывшего президента.

Для многих Илиеску символизировал насильственный переход Румынии от коммунизма к демократии в результате революции 1989 года, за которой последовали годы конвульсий, когда страна начала свой прозападный путь.

Он определял посткоммунистический курс бывшего сателлита СССР на протяжении более десяти лет, справляясь с большим числом кризисов, многие из которых имели трагические последствия для румынского народа.

Его личность сама по себе и поступки настолько сложны, что румыны до сих пор спорят: спасал ли Илиеску Румынию в 1989 году и в последующие годы, сохранив её целостность, или же запятнал историю мужественного противостояния румын репрессивной системе диктатора Николае Чаушеску.

У руля революции

Ион Илиеску получил высшее образование в СССР, сначала занимал пост министра в коммунистическом правительстве, но в 1971 году был отстранён от должности и исключён из ЦК.

В декабре 1989 года он де-факто возглавил антикоммунистическое восстание, заручившись поддержкой аппарата безопасности, пришёл к власти, сразу приказал казнить Николае Чаушеску и его жену Елену через расстрел 25 декабря 1989 года.

Дальше начался болезненный переход Румынии к демократии.

Наследие Илиеску ещё долго будут перемалывать историки, поскольку он избежал крупного судебного процесса по военным преступлениям, который поставил бы точку в трагической истории румынской революции. В ней среди прочих, фигурируют обвинения в том, что аппаратчики компартии, военные из репрессивной системы и силы безопасности, совершив госпереворот, "украли" настоящую революцию 16-22 декабря 1989 года.

Военнослужащий румынских сил гражданской обороны в Бухаресте готовит винтовку, пытаясь обнаружить сторонников Чаушеску, которые продолжают стрелять по гражданам, 24 декабря 19 AP Photo

Более 1100 человек погибли во время тех событий, 862 из них - уже после захвата власти Илиеску, когда по всей стране происходили стокновения агентов "Секуритате" с повстанцами.

Он отрицал обвинения и отказался идти на допрос в военную прокуратуру, утверждая, что его действия были направлены на успех революции.

В то же время он предупреждал, что 23-миллионная страна, так резко сбросившая с себя диктатуру, в одночасье не может стать капиталистической европейской державой.

Илиеску, с одной стороны, внушал спокойствие тем, кто боялся слишком резких перемен, но с теми, кто хотел как можно скорее разорвать коммунистическую пуповину, он боролся очень жёстко, часто насильственными методами.

Впрочем, некоторые считают его политическим провидцем: Илиеску постепенно переключил свои симпатии на восток. Во время второго президентского срока он добился вступления Румынии в НАТО и подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Его одновременно ненавидела и любила разделённая Румыния, и эта поляризация в обществе видна и по сей день.

Последний раскол

В четверг многие бывшие лидеры и чиновники почтили память Илиеску. Однако партия "Союз спасения Румынии", партнёр по правящей коалиции, выступила против объявления национального траура и заявила, что её представители не будут присутствовать на похоронах. Это выявило разногласия в недавно приведённом к присяге правительстве.

Решение вызвало гнев партнёров по коалиции из Социал-демократической партии Румынии, которую основал Илиеску.

Фото бывшего президента Румынии Иона Илиеску, размещённые у парламентского дворца в Бухаресте, 25 ноября 2000 года AP Photo/Vadim Ghirda

"Это просто позорные нападки со стороны людей, которые никогда не будут достойны наследия, оставленного лидером-основателем СДП", - написал в Facebook бывший председатель партии и премьер-министр Марсель Чиолаку, добавив, что это "демонстрирует только больную ненависть и отсутствие порядочности".

На похороны не приехал и недавно избранный президент Румынии Никушор Дан, который в 2016 году опубликовал короткое заявление, в котором говорилось, что "история рассудит Иона Илиеску".

Споры о целесообразности проведения общенациональных траурных мероприятий показали, что глубокие раны, нанесённые румынскому обществу после 1989 года, не заживают и по сей день.