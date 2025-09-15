Заключенных на Кубе принуждают к рабскому труду для экспорта в Европу, утверждается в докладе

РЕКЛАМА

В кубинских тюрьмах десятки тысяч заключенных предположительно подвергаются принудительному труду для производства потребительских товаров, предназначенных не только для внутренней экономики, но и для экспорта, в частности в Европу.

НПО Prisoners Defenders ("Защитники заключенных") представила свои выводы в опубликованном в понедельник подробном докладе , основанном на официальных кубинских документах, проверенных Институтом исследований политики в области преступности и правосудия при Биркбекском университете в Лондоне, полевых исследованиях и свидетельствах нынешних и бывших заключенных.

По оценкам авторов доклада, из 90 000 заключенных и 37 458 человек, отбывающих открытые тюремные сроки на острове, 60 000 заключенных, включая политических заключенных, подвергаются на Кубе принудительному труду в условиях, граничащих с рабством.

В докладе представлен подробный обзор масштабной системы принудительного труда, организованной в рамках сети из 242 пенитенциарных учреждений, включая традиционные тюрьмы, а также так называемые "исправительные центры", "лагеря" и "фермы".

Задачи, возлагаемые на заключенных, различны: от сельскохозяйственных, промышленных и строительных работ до уборки мусора и очистки улиц, больниц или полицейских участков.

Свидетельства, приведенные в отчете, описывают изнурительные условия труда и повседневную жизнь, полную лишений, притеснений и насилия, и все это под пристальным наблюдением.

ФАЙЛ: Военный охранник смотрит в окно из медицинской клиники в тюрьме Комбинадо дель Эсте во время экскурсии для СМИ в Гаване, 8 апреля 2013 г. AP Photo

"Они заставляют нас работать с утра до ночи, под палящим солнцем, без достаточного количества воды и пищи. Если вы отказываетесь, сразу же начинается насилие. Несколько моих коллег упали в обморок от истощения, других заперли в одиночной камере на несколько дней только за то, что они высказали свое мнение", - вспоминает Хорхе, бывший политзаключенный.

"Работать босиком на полях сахарного тростника, в дождь и жару, - это все равно что быть рабом", - говорит Мария, бывшая заключенная по общему праву. "Никакой компенсации, никакого уважения. Это жизнь в страданиях, когда каждый день думаешь, выживешь ли ты".

Помимо отсутствия надлежащих инструментов и минимальных условий безопасности, что привело к многочисленным травмам, большинство свидетелей отмечают серьезное ухудшение здоровья в результате принудительного труда и отсутствия медицинской помощи.

Среди наиболее тяжелых видов работ, навязываемых заключенным, - производство сахарного тростника и особенно древесного угля из древесины марабу, основного сельскохозяйственного продукта, производимого заключенными, утверждается в докладе.

"Для производства древесного угля мы спим в поле, без кровати и крыши. Нам приходится строить самодельные хижины, и спать разрешается только на тюках соломы... Мы можем пить только грязную воду из корыта или от коров на соседней ферме", - признался один из заключенных.

Уголь и сигары - непрозрачный тюремный бизнес

Производство на этих предприятиях в основном предназначено для экспорта, говорится в исследовании.

Согласно докладу Prisoners Defenders, основанному на данных Observatory of Economic Complexity (OCE) и Всемирного банка, в 2023 году "древесный уголь, произведенный с использованием рабского труда, был шестым по величине экспортируемым продуктом Кубы", что сделало ее девятым крупнейшим экспортером древесного угля в мире.

Ведущими направлениями являются Испания, Португалия, Греция, Италия и Турция, причем уголь, произведенный кубинскими заключенными, присутствует во всех европейских странах, говорится в докладе.

Другой прибыльный сектор тюремной торговли связан с табаком, а точнее, с производством культовых сигар Habanos.

ФАЙЛ: Сигарный табак сидит в формах перед помещением в обертки на сигарной фабрике, 6 апреля 2009 г. AP Photo

"Принудительный труд затрагивает сектор производства кубинских табачных изделий и гаванских сигар, контролируемый компанией Tabacuba, в смешанной форме, когда принудительному труду подвергаются специализированные гражданские лица и заключенные", - говорится в докладе Prisoners Defenders, основанном на многочисленных свидетельствах и результатах аудита семи кубинских тюрем.

В докладе приводится пример сигарной фабрики в тюрьме строгого режима Кивикан, где работают 40 заключенных под надзором двух специализированных гражданских лиц.

Заключенные работают до 15 часов в день, кроме воскресенья, без перерывов и перекуров. Им платят чуть больше 6 евро в месяц, в то время как рабочие, не входящие в штат тюрьмы, получают около 100 евро.

Согласно информации, собранной НПО, на сигарные фабрики, расположенные во многих кубинских тюрьмах, приходится большая часть производства кубинских сигар на экспорт.

Крупнейшим рынком сбыта является Европейский союз. Тюремное производство кубинских сигар, как и производство древесного угля марабу, представляет собой очень прибыльный бизнес для кубинского правительства, чья валовая прибыль составляет почти 100% от экспорта в Европу, подчеркивается в докладе.

Покончить с международным молчанием

Это также прибыльный бизнес для иностранных дистрибьюторов и импортеров, особенно европейских, которые прямо или косвенно пользуются трудом кубинских заключенных.

Непрозрачность цепочек поставок и каналов распределения, иногда проходящих через местные филиалы или коммерческих партнеров, затрудняет отслеживание продукции, а следовательно, и установление ответственности иностранных компаний.

Организация "Защитники заключенных" призвала международное сообщество принять меры, чтобы положить конец принудительному труду, который запрещен Советом ООН по правам человека, Международной организацией труда и Европейской конвенцией по правам человека.

ФАЙЛ: Кубинские флаги украшают комнату, где заключенный застилает свою постель в тюрьме низкого уровня безопасности Ла Лима во время экскурсии для СМИ по тюрьме в Гаване, 9 апреля 2013 г. AP Photo

Среди конкретных мер, рекомендованных НПО, - введение целевого эмбарго на продукцию, произведенную с использованием принудительного труда, особенно экспортируемую в Европу, и приостановка любых торговых соглашений или соглашений о сотрудничестве с Кубой до тех пор, пока сохраняется принудительный труд.

Однако если это не удается, то в европейских институтах ситуация меняется. В ноябре прошлого года Европейский совет принял постановление, запрещающее размещение на рынке, импорт и экспорт в ЕС продукции, изготовленной с использованием принудительного труда, независимо от страны происхождения.

Это постановление, которое вступит в силу в декабре 2024 года, еще далеко от конкретизации. У стран-членов ЕС есть время до декабря 2027 года, чтобы приступить к его реализации.