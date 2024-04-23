В Евросоюзе принят закон, призванный вытеснить с рынка ЕС продукцию, запятнанную принудительным трудом. Он направлен прежде всего против Китая.

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Европейский парламент утвердил во вторник новые правила торговли, призванные убрать с рынка ЕС продукты, произведённые с применением принудительного труда, например, в местах лишения свободы. Национальные власти или Еврокомиссия теперь вправе расследовать, не являются ли подозрительные товары плодами современного рабства, и если да, то запрещать их продажу.

Одна из докладчиков по этой теме, либеральный евродепутат от Нидерландов Самира Рафаэла в интервью Euronews объясняет, почему это важно для Союза:

Надо принять во внимание, что около 27,6 миллионов человек в мире работают подневольно. Это означает, что их права нарушены. Нам нужно бороться с принудительным трудом. Сегодня Европарламент заявил, что мы прекратим допускать на внутренний рынок продукцию, изготовленную принудительным трудом. Это усилит наш рынок. Это защитит компании, это защитит потребителей, но главным образом это защитит человеческие жизни.

За новые правила было отдано 555 голосов, против них - 6 при 45 воздержавшихся. Это свидетельствует о широкой поддержке закона почти всеми парламентскими фракциями.

Несмотря на то, что правила должны применяется к продукции, производимой в любой точке мира, конкретной их целью, судя по всему, является поощряемый правящим режимом принудительный труд в одной конкретной стране, Китайской Народной Республике.

Снова Самира Рафаэла:

Будет разработан список областей и секторов с повышенным риском. Мы будем относиться особенно нетерпимо к принудительному труду, навязанному государством. Это то, что мы видим в Китае. Это то, что происходит в Синьцзяне, где нарушаются права очень многих уйгуров. Это то, что нужно остановить.

Продукты, произведенные в результате принудительного труда и уже находящиеся на рынке ЕС, будут бесплатно розданы нуждающимся, переработаны или уничтожены, а их компании-изготовители могут быть оштрафованы. Окончательное одобрение странами-членами ЕС станет последним шагом, необходимым для вступления закона в силу.