Британская аристократка и ее бойфренд приговорены к 14 годам тюрьмы за убийство новорожденной дочери

В понедельник британская аристократка и ее бойфренд были приговорены к 14 годам тюремного заключения за убийство новорожденной дочери, когда они скрывались от властей.

38-летняя Констанс Мартен и ее бойфренд 51-летний Марк Гордон, осужденный за сексуальные преступления, были приговорены в Олд-Бейли после того, как в июле Центральный уголовный суд Лондона признал их виновными в непредумышленном убийстве по неосторожности.

Полиция начала поиски по всей стране после того, как 5 января 2023 года сотрудники обнаружили плаценту в сгоревшем автомобиле, принадлежавшем Мартен и Гордону, недалеко от Болтона на северо-западе Англии.

Пара путешествовала по всей Англии, не имея доступа к электросети, тратила сотни евро на такси, которые перевозили их, и избегала использования кредитных карт или чего-либо, что могло бы идентифицировать их местонахождение.

На этом наброске художника изображены Марк Гордон и Констанс Мартен, выступающие в суде Олд-Бейли в Лондоне, 15 сентября 2025 года. AP Photo

Они спали в палатке на Саут-Даунс, гряде холмов на юге Англии, где умерла их малышка Виктория.

Разложившееся тело младенца было найдено полицией в хозяйственной сумке под мусором в садовом сарае в Брайтоне в 2023 году, что стало завершением семинедельных поисков.

Во время вынесения приговора судья постановил, что ребенок умер от переохлаждения после того, как подвергся "значительному холодовому стрессу", отвергнув утверждения пары о том, что она погибла в результате "ужасного несчастного случая".

"Совершенно очевидно, что на протяжении всего этого периода никто из вас не задумывался о заботе или любви к своему ребенку", - сказал судья Марк Лукрафт подсудимым.

Мартен тайно родила Викторию после того, как остальных четверых детей пары забрал суд, поскольку им угрожала опасность.

После ареста в Брайтоне 27 февраля пара отказалась сообщить, где находится ребенок.

Общий вид на здание Центрального уголовного суда, известного как Олд-Бейли, в Лондоне, 22 октября 2021 года. AP Photo

Малышку Викторию видели лишь мельком видели на записях камер видеонаблюдения в Лондоне в одежде с рисунком плюшевого медведя, в которой она позже была найдена.

Детектив-суперинтендант Льюис Бэсфорд сказал в заявлении после вынесения приговора, что пара знала, что офицеры их ищут, и у них было много возможностей "поступить правильно".

"Мне лично, как отцу, трудно понять, как вместо того, чтобы обеспечить ребенку тепло и заботу, Марк Гордон и Констанс Мартен предпочли жить на улице в мороз, чтобы избежать внимания властей", - сказал он.

Мартен, которая происходит из богатой аристократической британской семьи, как сообщается, была студенткой театрального факультета, когда познакомилась с Гордоном.

По данным американских правоохранительных органов, он отсидел 20 лет в тюрьме в США после того, как был осужден во Флориде за похищение и сексуальное насилие. После освобождения он был депортирован из США.