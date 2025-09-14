Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Число мигрантов, прибывающих на Крит и Гавдос, за последние сутки резко возросло

Мигранты на Крит
Мигранты на Крит Авторское право  The Associated Press
Авторское право  The Associated Press
By euronews и ΑΠΕ-ΜΠΕ
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Власти ищут способ переместить беженцев во внутренние районы страны.

Поисково-спасательные операции в районе моря к югу от Гавдоса усиливаются, а греческий координационный центр поисково-спасательных операций (EKSED) приведен в полную готовность.

В воскресенье днем судно FRONTEX заметило две лодки со 166 людьми на борту. 49 из них были доставлены судном FRONTEX на остров Гавдос, а остальные 117 - в порт Хора Сфакион на юге Крита.

Ранее утром были проведены еще две крупные операции.

На первом этапе судно FRONTEX заметило лодку с 71 мигрантом. Все они были доставлены в один из критских портов. Незадолго до этого патрульный катер береговой охраны также спас 38 человек с лодки, находившейся к юго-западу от острова.

В общей сложности за несколько часов у берегов Гавдоса было спасено более 275 человек,** что свидетельствует об интенсивности миграционных потоков в южной части Эгейского моря.

На Гавдосе обеспокоены увеличением потока мигрантов

Сотни мигрантов находятся в порту Гавдоса. По словам мэра Лилиан Стефанаки, их количество превысило допустимые пределы, и теперь можно опасаться даже проблем со здоровьем, если этот конкретный кризис продолжится из-за потоков.

Как сообщила Стефанаки, береговая охрана полностью мобилизована, однако прибытие мигрантов продолжается быстрыми темпами.

По ее словам, в полдень воскресенья в порту находилось 400 человек. Также поступила информация о том, что два судна Frontex отправятся в Гавдос, чтобы забрать мигрантов и переправить их в город Ханья.

"Этому кризису способствовала хорошая погода. Это поставило нас в трудное положение, учитывая, что наши запасы на грани истощения", - подчеркивает мэр.

Мигранты в неудовлетворительных условиях на Крите

Многих мигрантов приняла деревня Айя на северо-западе Крита.

Муниципальные власти говорят, что работают на пределе сил, однако более 600 мигрантов размещены в неудовлетворительных условиях. Переправка мигрантов на материковую часть Греции на несколько дней остановлена.

Портовые власти обеспокоены тем, что им приходится выполнять работу, которая выходит за рамки их полномочий, и призывают государство незамедлительно принять меры.

Они призывают увеличить число сотрудников, которые занимаются проблемами мигрантов, и соблюдать положения, предусматривающие немедленный перевод задержанных в закрытые учреждения силами полиции.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Туннель на границе Польши и Беларуси: более 180 нелегалов проникли в ЕС

Греческие фермеры заблокировали порт в Салониках

На Крите арестованы 14 человек за мошенничество с субсидиями ЕС