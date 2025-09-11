С 11:00 до 14:00 по местному времени на Кипре проходит всеобщая забастовка. К акции призвали ведущие профсоюзы. Причина протеста - срыв переговоров, которые они вели с организациями работодателей о восстановлении полноценного действия системы автоматической индексации (САИ), по сути пособия, покрывающего повышение цен в связи с инфляцией. Корректировка данной надбавки в сторону ее уменьшения стала частью правительственных реформ.

САИ - положение в коллективных договорах. Что это означает на практике? Если, например, в 2024 году работник купил 100 бутылок молока за 100 евро, а в 2025 году ему за это же количество пришлось заплатить уже 150 евро, то разницу в 50 евро покрывает работодатель. Как правило, профсоюзы

Из-за экономического кризиса на Кипре коллективные договоры в большинстве сфер трудовой деятельности практически исчезли. В настоящее время работодатели заключают с работниками индивидуальные контракты, которые не предусматривают этого очень выгодного для трудящихся пункта.

Профсоюзы решили провести забастовку, требуя восстановления САИ во всех сферах трудовой деятельности. Однако диалог с владельцами предприятий провалился. Правительство Кипра попыталось выступить посредником, предложив ввести САИ для всех работников государственного и частного секторов, но с рядом оговорок и поправок - на случай чрезмерных расходов компаний.

Это предложение поступило в последнюю минуту, и ни одна из сторон не проявила готовности к компромиссу.

Акция протеста. Демонстранты держат плакаты с надписью АТА (Система автоматической индексации) Petros Karadjias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Кипр парализован

В связи с забастовкой приостановлена работа предприятий и организаций как частного, так и государственного секторов. В аэропортах Кипра задержаны более 50 авиарейсов, что повлияет на планы порядка 15 тысяч пассажиров.

В больницах отложены плановые операции, однако отделения экстренной помощи продолжают свою работу.

Все государственные службы, включая центры обслуживания граждан, закрыты с 11:00. Общественный транспорт не работает.

Протесты на Кипре, архив Petros Karadjias/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

В рамках своих требований рабочие, входящие в гильдии SEK, PEO, PASYDY и DEOK, проведут митинги в 12:00 во всех провинциях Кипра.