В Сумской области обстрелян пассажирский поезд

Вооруженные силы РФ атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области, сообщил глава региональной администрации Олег Григоров 4 октября. По его словам, под удар попал пассажирский поезд Шостка-Киев.

А по словам украинского вице-премьера Алексея Кулебы, ударов было два - первый пришелся на локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского, а второй - по электровозу поезда Шостка-Киев.

Сообщается по меньшей мере об одном погибшем (это пожилой мужчина, обнаруженный при осмотре состава) и 30 раненых.

Кадры поврежденного поезда опубликовал в своем Telegram-канале и президент Украины Владимир Зеленский, написав: "Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. Это террор, который мир не имеет права игнорировать".

Тем временем генштаб ВСУ сообщил в соцсетях об ударе по малому ракетному кораблю "Буян-М", на котором могут размещаться ракеты "Калибр" или "Оникс", на территории Республики Карелия. По данным украинских военных, корабль получил повреждения, их масштаб оценивается.

В посте также сообщается о дроновой атаке ВСУ по промзоне города Кириши Ленинградской области, где загорелся НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".