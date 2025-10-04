Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

В Сумской области обстрелян пассажирский поезд

Фото с места удара по поезду в Сумской области облетели соцсети. Авторское право  AP/Ukrainian Railway Press Office
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

Власти Украины сообщают, что российские военные нанесли два удара по железной дороге, второй - в момент эвакуации пострадавших в результате первого. Есть жертвы.

Вооруженные силы РФ атаковали железнодорожный вокзал в Шосткинской общине Сумской области, сообщил глава региональной администрации Олег Григоров 4 октября. По его словам, под удар попал пассажирский поезд Шостка-Киев.

А по словам украинского вице-премьера Алексея Кулебы, ударов было два - первый пришелся на локомотив пригородного поезда Терещинская-Новоград-Северского, а второй - по электровозу поезда Шостка-Киев.

Сообщается по меньшей мере об одном погибшем (это пожилой мужчина, обнаруженный при осмотре состава) и 30 раненых.

Кадры поврежденного поезда опубликовал в своем Telegram-канале и президент Украины Владимир Зеленский, написав: "Россияне не могли не знать, что бьют по гражданским. Это террор, который мир не имеет права игнорировать".

Тем временем генштаб ВСУ сообщил в соцсетях об ударе по малому ракетному кораблю "Буян-М", на котором могут размещаться ракеты "Калибр" или "Оникс", на территории Республики Карелия. По данным украинских военных, корабль получил повреждения, их масштаб оценивается.

В посте также сообщается о дроновой атаке ВСУ по промзоне города Кириши Ленинградской области, где загорелся НПЗ "Киришинефтеоргсинтез".

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

