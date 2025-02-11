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Дональд Трамп заявил, что перемирие в Газе должно быть отменено, если ХАМАС не освободит заложников к субботе

Президент Дональд Трамп общается с репортерами во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома в понедельник, 10 февраля 2025 года, в Вашингтоне.
Президент Дональд Трамп общается с репортерами во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома в понедельник, 10 февраля 2025 года, в Вашингтоне. Авторское право Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
Авторское право Alex Brandon/Copyright 2025 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Трамп уточнил, что он говорит от своего имени, и Израиль вправе поступать по своему.

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Президент США Дональд Трамп заявил, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС должно быть отменено и боевые действия должны возобновиться, если радикальная палестинская группировка не освободит всех оставшихся заложников в Газе к полудню субботы.

Выступая перед журналистами в понедельник после подписания ряда исполнительных указов, Трамп сказал: "если все заложники не будут возвращены к субботе в 12 часов, мне кажется, это подходящее время, то я бы сказал - отмените это, отмените все ставки, пусть начнется ад".

Президент США также выразил опасение, что многие из запланированных к освобождению заложников уже мертвы.

После этого Трамп уточнил, что он говорит от своего имени, и Израиль вправе поступать по своему.

Эти комментарии прозвучали через несколько часов после того, как ХАМАС объявил о своем намерении приостановить освобождение израильских заложников, запланированное на субботу, "до дальнейшего уведомления" в ответ на то, что, по его словам, является нарушением Израилем действующего соглашения о прекращении огня.

Израильские официальные лица отвергли заявления радикального движения, утверждая, что таким шагом ХАМАС нарушает соглашение.

"Мы не допустим возврата к реальности 7 октября, и я приказал армии подготовиться к любому возможному сценарию, - сказал министр обороны Израиля Исраэль Кац. - Заявление ХАМАС о прекращении освобождения похищенных является полным нарушением соглашения о прекращении огня".

Родственники израильских заложников призвали правительство обеспечить выполнение сделки.

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