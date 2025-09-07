Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Чикаго протестуют против плана Трампа направить в город Нацгвардию

Акция протеста Иллинойской коалиции за права иммигрантов и беженцев, 6 сентября 2025 года, в Чикаго.
Акция протеста Иллинойской коалиции за права иммигрантов и беженцев, 6 сентября 2025 года, в Чикаго. Авторское право  AP
By Euronews и AP
Губернатор Иллинойса осудил запись Трампа в соцсетях о "министерстве войны". В городе вспыхнули протесты против решения администрации направить подразделения Нацгвардии в Чикаго.

Губернатор штата Иллинойс Джей Би Прицкер раскритиковал президента США Дональда Трампа, опубликовавшего в соцсетях запись с иллюстрацией, на которой изображены вертолёты, пролетающие над Чикаго, языки пламени на заднем плане и сам Трамп в ковбойской шляпе.

Глава Белого дома написал над фото: "Люблю запах депортации по утрам... Чикаго скоро узнает, что почему оно называется министерством ВОЙНЫ".

Губернатор осудил действия Трампа, назвав угрозу главы государства "начать войну с американским городом" "ненормальной".

Протесты в Чикаго и Вашингтоне

В Вашингтоне и Чикаго тысячи людей вышли на марши протеста против ввода Национальной гвардии и агентов иммиграционной службы в города, возглавляемые демократами.

По распоряжению Трампа федеральные власти собираются начать масштабную операцию в Чикаго.

Это решение вызвало беспокойство среди многих жителей города, перебравшихся в Чикаго из Латинской Америки.

Хотя детали плана Трампа до сих пор неясны, протесты активно распространяются в пригородах. Лидеры городов и штатов заявили, что планируют подать в суд на администрацию Трампа.

В прошлом месяце Трамп ввёл войска в Вашингтон.

В американской столице протестующие прошли более двух миль от парка Меридиан-Хилл до Белого дома под лозунгом "Остановить оккупацию DC". Нацгвардия и федеральные агенты патрулируют улицы округа уже четвертую неделю.

Акция протеста "Мы – весь округ Колумбия" стала самой организованной демонстрацией против действий Трампа. В прошлом месяце президент заявил, что необходимо принять меры для борьбы с преступностью и бездомными в городе, хотя городские власти отмечают, что уровень насильственной преступности сейчас ниже, чем во время первого срока правления Трампа.

Присутствие вооруженных людей на улицах сделало атмосферу в Вашингтоне куда более напряженной и привело к протестам.

Марк Фицпатрик, бывший американский дипломат, проживший в округе Колумбия около 10 лет, в субботу заявил, что его беспокоит авторитаризм президента.

"У нас нет своих сенаторов или членов Палаты представителей, мы находимся во власти лидера, который хочет быть диктатором", – заметил он.

Трамп сосредоточился на ситуации в Вашингтоне после того, как этим летом направил Национальную гвардию в Лос-Анджелес, где его администрация усилила контроль за соблюдением иммиграционного законодательства. Затем Белый дом обратил свой взор на Вашингтон, Трамп стал продвигать свою программу борьбы с преступностью, поскольку город напрямую подчиняется федеральному правительству.

Срок действия чрезвычайного распоряжения Трампа, касающийся округа Колумбия, истекает в среду.

