РЕКЛАМА

Премьер-министр Словакии осудил план Европейского союза по прекращению импорта российского природного газа к концу 2027 года. Анонсированный Еврокомиссией, он имеет целью свести к нулю зависимость блока 27-ми стран от энергоресурсов России и лишить её важного источника финансирования военной кампании в Украине.

Европейская комиссия - высший исполнительный орган власти ЕС - представит законопроект в следующем месяце.

Известно, что он будет содержать введение запрета на заключение новых газовых контрактов с Россией к концу текущего года и постепенное прекращение действующих договоров о поставках к концу 2027-го.

Однако премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал эту инициативу "абсолютно неприемлемой", заявив, что его правительство готово наложить на неё вето.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступает на пресс-конференции в Брюсселе, 9 января 2025 года AP Photo

По его словам, этот шаг нанесёт ущерб экономике Словакии и всего ЕС, поскольку в результате существенно вырастет цена на газ.

Срок действия договора Словакии с Россией о поставках этого сырья истекает в 2034 году. Фицо предупредил, что будет требовать компенсации ущерба, если план будет реализован.

По словам председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, Россия уже доказала, что не является надёжным поставщиком.

"Зависимость от России вредна не только для нашей безопасности, но и для нашей экономики. Наши цены на энергоносители не могут диктоваться враждебно настроенным соседом", - заявила она членам Европейского парламента на заседании в Страсбурге.

Фицо также отверг предложение о прекращении импорта нефти и ядерного топлива из России в Европейский союз.

Венгрия и Словакия, чьи лидеры считаются ближайшими союзниками Путина в Европе, регулярно блокируют санкции в отношении РФ и пакеты военной помощи ЕС Украине.

Роберт Фицо, фигура, вызывающая разногласия как внутри страны, так и за рубежом, вернулся к власти в 2003 году после того, как его левая партия "Курс — социальная демократия" (SMER) победила на парламентских выборах.

Известный своими пророссийскими взглядами, он открыто оспаривает политику ЕС в отношении Украины.

Он станет единственным лидером Евросоюза, который приедет в Москву на парад, посвящённый 80-й годовщине разгрома нацистской Германии во Второй мировой войне.

Это будет его вторая поездка в российскую столицу с декабря.