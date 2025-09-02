Готовность номер один в Венесуэле: Мадуро заявил, что 4200 солдат США готовы вторгнуться в страну

РЕКЛАМА

Николас Мадуро подтверждает, что он держит "все переговорные каналы открытыми" перед лицом дипломатической и военной эскалации, которую Венесуэла и США переживают уже несколько недель. Каналы, по словам боливарианского лидера, перекрывает перегруппировка американских сил, которая, как подтверждают некоторые американские СМИ, происходит вокруг венесуэльского побережья.

"Восемь военных кораблей с 1200 ракетами и атомной подводной лодкой нацелены на Венесуэлу, - утверждает Мадуро. - Они хотят перейти к тому, что называют "максимальным военным давлением" (...), и мы объявили максимальную готовность к обороне Венесуэлы".

Мадуро назвал происходящее самой большой военной угрозой, с которой страна Карибского бассейна сталкивалась за последнее столетие.

В понедельник Венесуэла предупредила Сообщество государств Латинской Америки и Карибского бассейна (CELAC), что около 4200 обученных американских солдат "готовы вторгнуться" на её территорию, и призвала к немедленному выводу американских военных, а также восьми размещённых кораблей.

Боливарианский лидер подтвердил, что вышеупомянутые дипломатические контакты продолжают поддерживаться через Джона Макнамару, главу американского МИДа в Венесуэле, и Ричарда Гренелла, специального посланника президента США.

"Мадуро не останется у власти", - заявляют некоторые республиканцы

Официальная позиция США заключается в том, что целью ввода военно-морских сил является борьба с наркокартелями. Администрация Дональда Трампа недавно объявила "Картель Солнца" террористической группировкой: это группа наркоторговцев, в состав которой, по мнению Белого дома, входят высокопоставленные венесуэльские чиновники.

"Он является одним из крупнейших наркоторговцев в мире и представляет угрозу для нашей национальной безопасности", - заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди о Мадуро в начале этого месяца.

В последние дни напряжённость в отношениях между двумя странами возросла: несколько конгрессменов-республиканцев заверили, что Мадуро не останется у власти, а несколько венесуэльских оппозиционеров, сомневающихся в легитимности авторитарного лидера, призвали американские власти способствовать военному перевороту, чтобы положить конец его президентству.

В интервью Fox News в минувшее воскресенье к военному перевороту призвала и Мария Корина Мачадо (лидер оппозиции в изгнании и в настоящее время пропавшая без вести):

"В венесуэльской армии происходят расколы, очень немногие высокопоставленные военные по-прежнему поддерживают Мадуро, и им придется принять решение очень скоро, потому что они только что поняли, что президент Трамп не шутит", - сказала она, поддержав тезис республиканцев о том, что нынешний хозяин Мирафлореса наживается на незаконной торговле наркотиками.

Организация Объединенных Наций выразила свою обеспокоенность развертыванием американских войск, мощь и масштабы которого указывают на другие мотивы, помимо предполагаемой борьбы с наркоторговлей.