Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встретился с семьями солдат, погибших в боях против Украины. По сообщениям государственных СМИ, Ким выразил глубокие соболезнования всем родственникам погибших: «Наша партия и правительство воздадут все почести героям, которых почитает вся нация, и их замечательным родителям, воспитавшим их достойными людьми. Партия и правительство также сделают всё возможное, чтобы обеспечить вам, прежде других, прекрасную жизнь в стране, отстоянной ценой жизни мучеников».

На прошлой неделе в Пхеньяне Ким чен Ын вручил государственные награды солдатам и офицерам, вернувшимся живыми.

В апреле Пхеньян подтвердил отправку своих военнослужащих в Россию, признав, что есть и погибшие, но не уточнив их число.

Позднее президент России Владимир Путин поблагодарил Северную Корею и пообещал не забывать о жертвах северокорейских солдат.

По оценкам США, Южной Кореи и Украины, в октябре прошлого года Северная Корея направила в Россию от 10 000 до 12 000 военнослужащих, а вначале этого года — ещё около 3 000.

Число жертв остаётся неуточнённым. В апреле этого года разведывательное ведомство Южной Кореи оценило потери КНДР в 4700 человек.