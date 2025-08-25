Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Берлин обещает Киеву 9 млрд евро ежегодно

Министр финансов и вице-канцлер Ларс Клингбайль (СДПГ) в Киеве. (Общественное достояние: Федеральное министерство финансов, X)
Министр финансов и вице-канцлер Ларс Клингбайль (СДПГ) в Киеве. (Общественное достояние: Федеральное министерство финансов, X) Авторское право  ZDF/ZDF Heute
Авторское право ZDF/ZDF Heute
By Euronews
Опубликовано
Немецкая помощь Украине с 2022 года уже превысила 50 млрд евро

Берлин будет оказывать Киеву помощь в размере 9 миллиардов евро ежегодно: об этом заявил министр финансов и вице-канцлер Германии Ларс Клингбайль. В понедельник он прибыл в Киев с необъявленным визитом.

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий политик заявил, что укрепление украинской армии имеет решающее значение, несмотря на подготовку к мирным переговорам, реальные перспективы которых остаются туманными.

Ларс Клингбайль, министр финансов Германии:

«Я хочу ещё раз подчеркнуть: я твёрдо убежден в том, что народ Украины хочет мира, и, вероятно, никто не хочет его больше, чем народ Украины. Но всё же мы не должны быть наивными. Именно поэтому, с точки зрения Германии, сценарий продолжения войны теперь в определённой степени обеспечен и финансово: в среднесрочном плане мы утвердили военную поддержку Украины в размере 8,5 миллиарда евро плюс дополнительные средства, так что в итоге будет 9 миллиардов евро. Это твёрдо установлено».

Клингбайль подчеркнул, что Германия выполнит свои обязательства по предоставлению Украине гарантий безопасности.

По данным немецкого минфина, за время полномасштабной войны Берлин передал Киеву более 50 миллиардов евро, из них около 17 миллиардов — на военные расходы. Германия остаётся вторым в мире — после США — сторонником Украины, и первым в Европе.

По словам Клингбайля, Кремлю не следует питать иллюзий по поводу того, что эта поддержка может ослабнуть.

