Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Сменивший пол неонацист будет отбывать наказание в женской тюрьме

Марла Свен Либих
Марла Свен Либих Авторское право  picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
Авторское право picture alliance/dpa | Sebastian Willnow
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Либих сменил пол и фамилию, сделав "простое заявление" в ЗАГСе города Шкудиц на северо-западе Саксонии.

РЕКЛАМА

Свен Либих, ныне известный как Марла-Свеня Либих, был осужден за правоэкстремистскую деятельность, включая разжигание ненависти, и вскоре должен приступить к отбыванию тюремного срока. Прокуратура Галле вызвала Либиха в тюрьму Хемница.

Сам Либих опубликовал соответствующую повестку о начале отбывания наказания в посте на платформе X.

Согласно текущим планам, первое время он будет содержаться в тюрьме для женщин.

Предпосылкой к этому стало соответствующее заявление о гендерной идентичности, основанное на новых положениях Закона о самоопределении, вступившего в силу в ноябре прошлого года. Реформированный закон позволяет корректировать запись о половой принадлежности с помощью личного заявления.

С тех пор как стало известно о планах коалиционного правительства в отношении этого закона (действующего с ноября 2024 года), неоднократно высказывались опасения по поводу возможных злоупотреблений. Во время предвыборной кампании силы ХДС/ХСС явно занялись этим вопросом. Андреа Линдхольц, в то время заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС, заявила в апреле прошлого года, что коалиция "сбилась с пути" с этим законом.

В коалиционном соглашении, подписанном СДПГ и ХДС/ХСС в мае прошлого года, было лишь указано, что закон о самоопределении будет пересмотрен "не позднее 31 июля 2026 года".

За закон, который был разработан под эгидой министерства по делам семьи, а ранее его совместной разработкой занимались министр юстиции коалиции Марко Бушманн (СвДП) и тогдашний министр по делам семьи "зеленых" Лиза Паус.

Поэтому во время коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ он рассматривался не в рабочей группе "Право", а переговорщиками из отдела "Семья". Однако, по данным Bild-Zeitung, там не смогли прийти к соглашению о том, как следует поступить с этим законом. Поэтому вопрос был возвращен на рассмотрение лидеров партии. Результатом стала лишь расплывчатая формулировка в коалиционном соглашении.

"Четкие критерии"

Как пояснил изданию MDR Бенедикт Бернзен, представитель прокуратуры Галле, решение о помещении в учреждение теперь принимается на основании двух четких критериев: официально зарегистрированного пола, в случае Марлы-Свении Либих - женского, и зарегистрированного места жительства.

Поскольку дело происходит в Саксонии, применяется действующий там план исполнения наказаний, который предусматривает содержание женщин-заключенных в тюрьме Хемница.

Однако министерство юстиции Саксонии подчеркнуло газете Mitteldeutsche Zeitung, что в некоторых случаях могут быть использованы дополнительные психологические или медицинские заключения. Например, если есть подозрение, что кто-то мог намеренно изменить гендерную принадлежность, чтобы повлиять на условия содержания в тюрьме.

В июле 2023 года Марлу Либих, тогда еще известную как Свен Либих, окружной суд Галле приговорил к полутора годам лишения свободы без испытательного срока по обвинению в разжигание ненависти, оскорблении и клевете. Апелляции по этому делу в окружном суде Галле не увенчались успехом.

Либих сменил пол и фамилию, сделав "простое заявление" в ЗАГСе города Шкудиц на северо-западе Саксонии.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

В Италии задержан подозреваемый в подрыве «Северных потоков»

Германия отказывает в визах российским диссидентам: "Так не борются с диктатурами"

Глава МИД ФРГ: "Война России в Украине стала возможной только благодаря Китаю"