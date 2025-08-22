Сменивший пол неонацист будет отбывать наказание в женской тюрьме

РЕКЛАМА

Свен Либих, ныне известный как Марла-Свеня Либих, был осужден за правоэкстремистскую деятельность, включая разжигание ненависти, и вскоре должен приступить к отбыванию тюремного срока. Прокуратура Галле вызвала Либиха в тюрьму Хемница.

Сам Либих опубликовал соответствующую повестку о начале отбывания наказания в посте на платформе X.

Согласно текущим планам, первое время он будет содержаться в тюрьме для женщин.

Предпосылкой к этому стало соответствующее заявление о гендерной идентичности, основанное на новых положениях Закона о самоопределении, вступившего в силу в ноябре прошлого года. Реформированный закон позволяет корректировать запись о половой принадлежности с помощью личного заявления.

С тех пор как стало известно о планах коалиционного правительства в отношении этого закона (действующего с ноября 2024 года), неоднократно высказывались опасения по поводу возможных злоупотреблений. Во время предвыборной кампании силы ХДС/ХСС явно занялись этим вопросом. Андреа Линдхольц, в то время заместитель председателя парламентской фракции ХДС/ХСС, заявила в апреле прошлого года, что коалиция "сбилась с пути" с этим законом.

В коалиционном соглашении, подписанном СДПГ и ХДС/ХСС в мае прошлого года, было лишь указано, что закон о самоопределении будет пересмотрен "не позднее 31 июля 2026 года".

За закон, который был разработан под эгидой министерства по делам семьи, а ранее его совместной разработкой занимались министр юстиции коалиции Марко Бушманн (СвДП) и тогдашний министр по делам семьи "зеленых" Лиза Паус.

Поэтому во время коалиционных переговоров между ХДС/ХСС и СДПГ он рассматривался не в рабочей группе "Право", а переговорщиками из отдела "Семья". Однако, по данным Bild-Zeitung, там не смогли прийти к соглашению о том, как следует поступить с этим законом. Поэтому вопрос был возвращен на рассмотрение лидеров партии. Результатом стала лишь расплывчатая формулировка в коалиционном соглашении.

"Четкие критерии"

Как пояснил изданию MDR Бенедикт Бернзен, представитель прокуратуры Галле, решение о помещении в учреждение теперь принимается на основании двух четких критериев: официально зарегистрированного пола, в случае Марлы-Свении Либих - женского, и зарегистрированного места жительства.

Поскольку дело происходит в Саксонии, применяется действующий там план исполнения наказаний, который предусматривает содержание женщин-заключенных в тюрьме Хемница.

Однако министерство юстиции Саксонии подчеркнуло газете Mitteldeutsche Zeitung, что в некоторых случаях могут быть использованы дополнительные психологические или медицинские заключения. Например, если есть подозрение, что кто-то мог намеренно изменить гендерную принадлежность, чтобы повлиять на условия содержания в тюрьме.

В июле 2023 года Марлу Либих, тогда еще известную как Свен Либих, окружной суд Галле приговорил к полутора годам лишения свободы без испытательного срока по обвинению в разжигание ненависти, оскорблении и клевете. Апелляции по этому делу в окружном суде Галле не увенчались успехом.

Либих сменил пол и фамилию, сделав "простое заявление" в ЗАГСе города Шкудиц на северо-западе Саксонии.