Сирия и Израиль проводят первые прямые переговоры в рамках встречи при посредничестве США

Во вторник Сирия и Израиль провели первые признанные прямые переговоры: министр иностранных дел Асаад аль-Шибани встретился с израильской делегацией в рамках дискуссий при посредничестве США, направленных на снижение напряженности в регионе после падения режима Башара Асада.

Стороны говорили о восстановлении соглашения о прекращении огня от 1974 года, которое установило буферную зону между Сирией и Израилем, согласно государственному информационному агентству Сирии SANA.

Ни сирийские, ни израильские официальные лица не сделали официального заявления с подробным описанием того, что было сказано во время встречи, но высокопоставленный представитель администрации Трампа подтвердил факт переговоров.

Вашингтон настаивает на нормализации отношений между двумя странами на фоне недавнего всплеска напряженности между ними в соответствии с видением президента США Дональда Трампа о "процветающем Ближнем Востоке", которое подразумевает также "стабильную Сирию, живущую в мире с собой и своими соседями, включая Израиль", сказал американский чиновник агентству AP.

"Соединенные Штаты продолжают поддерживать любые усилия, которые принесут прочную стабильность и мир между Израилем и его соседями", - добавили они на условиях анонимности.

"Мы хотим сделать все, что в наших силах, чтобы помочь достичь этого", - добавил чиновник.

Эта встреча - первый случай, когда Сирия признала, что ведет прямые переговоры с Израилем, и проходит в момент, когда напряженность между двумя странами достигла пика после падения режима Асада в декабре.

Вскоре после того, как силы временного президента Ахмеда аш-Шараа свергли режим бывшего диктатора, израильские войска взяли под контроль буферную зону, контролируемую ООН, которая была создана в соответствии с соглашением о прекращении огня от 1974 года.

Израиль нанес авиаудары по военным объектам, пытаясь, как он утверждает, не дать враждебным силам закрепиться и вместо этого создать демилитаризованную зону к югу от Дамаска.

В прошлом месяце Израиль снова вмешался, нанеся десятки авиаударов, когда в сирийской провинции Эс-Сувейда вспыхнуло насилие между кланами бедуинов и друзским меньшинством.

Израиль заявил, что защищает общину друзов, часть которой живет в Израиле.