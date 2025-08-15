Наводнения в Индии и Пакистане: более двухсот погибших, десятки числятся пропавшими без вести

РЕКЛАМА

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, за последние сутки в Индии и Пакистане погибли более 200 человек. Спасатели ищут по меньшей мере 80 пропавших без вести в отдаленной гималайской деревне.

В пятницу из-за плохой погоды разбился вертолет, перевозивший грузы в пострадавшие от наводнения районы на северо-западе Пакистана, погибли все пять человек, находившиеся на борту.

В контролируемом Индией Кашмире по меньшей мере 60 человек погибли и 80 числятся пропавшими без вести после наводнения в отдаленной деревне Чосити, где более 200 индуистских паломников обедали на общественной кухне, когда потоки воды хлынули вниз с горы.

По меньшей мере 50 человек с тяжелыми травмами были доставлены в местные больницы, многие из них были вытащены спасателями из потока грязи и обломков. Официальный представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Мохаммед Иршад заявил, что число пропавших без вести может возрасти.

Расчистка дорог в Чосити, 15 августа 2025 года AP Photo

Деревня Чосити, расположенная в кашмирском районе Киштвар, последний населенный пункт, доступный для автотранспорта на маршруте ежегодного индуистского паломничества к горной святыне, которая находится на высоте 3 000 метров.

Официальные лица сообщили, что паломничество, которое началось 25 июля и должно было закончиться 5 сентября, приостановлено.

На фотографиях и видео в социальных сетях виден значительный ущерб: домашняя утварь на улицах, поврежденные автомобили и дома.

В пятницу власти навели временные мосты, использовали десятки землеройных машин, чтобы сдвинуть валуны, выкорчеванные деревья, столбы электропередач и другие обломки.

В районе Киштвар расположено множество гидроэлектростанций, которые, как предупреждают эксперты, представляют угрозу для хрупкой экосистемы региона.

Сотни туристов оказались в ловушке в Пакистане

На севере и северо-западе Пакистана в результате наводнений за последние 24 часа погибли по меньшей мере 164 человека, в их числе 78 погибших в районе Бунер на северо-западе Пакистана. Десятки людей получили травмы. Власти объявили режим ЧС.

Вертолет, разбившийся в пятницу на северо-западе страны, выполнял миссию по оказанию помощи, сообщил один из руководителей региона.

Последствия наводнения в долине Сват, Пакистан. 15 августа 2025 года AP Photo

Спасатели эвакуировали 1 300 туристов из горного района Мансехра, пострадавшего от оползней в четверг. По данным местных властей, здесь по меньшей мере 35 человек пропали без вести.

Спасатели на лодках и вертолетах пытались добраться до оказавшихся в сложной ситуации жителей. Десятки людей все еще числятся пропавшими без вести, и число погибших, скорее всего, будет расти.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, с 26 июня в результате проливных дождей по всей стране погибли более 477 человек, в основном женщины и дети.

Спасатели эвакуировали около 1 600 человек из горных районов обеих стран. Сильные ливни вызвали наводнения и оползни по всему региону.

Метеорологи предупреждают о новых ливнях

Метеорологи прогнозируют новые сильные дожди и наводнения в этом районе.

Агентство по управлению стихийными бедствиями Пакистана выпустило предупреждение о наводнениях в результате прорыва ледниковых озер на севере страны, предупредив путешественников избегать пострадавших районов.

Ливни, вызванные таким природным явлением как "взрыв облаков", все чаще случаются в гималайских районах Индии и на севере Пакистана. Это приводит к внезапным наводнениям и оползням.

Последствия наводнения в долине Сват, Пакистан, 15 августа 2025 года AP Photo

Они вызывают сильные наводнения и оползни, от которых страдают тысячи людей в горных районах.

Эксперты утверждают, что в последние годы они участились отчасти из-за изменения климата, а ущерб от штормов также возрос из-за незапланированной застройки горных районов.

В опубликованном на этой неделе исследовании международной сети ученых World Weather Attribution говорится, что из-за глобального потепления количество осадков в Пакистане с 24 июня по 23 июля было на 10-15% больше.

В 2022 году в результате самого сильного за всю историю страны сезона муссонов погибли более 1 700 человек, а ущерб составил 34,2 млрд евро.