Наводнения в Индии и Пакистане: более двухсот погибших, десятки числятся пропавшими без вести

Спасательная операция в пострадавшем от наводнения районе, 15 августа 2025 г.
Спасательная операция в пострадавшем от наводнения районе, 15 августа 2025 г. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Copied

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли более 200 человек в Индии и Пакистане. Спасатели продолжают поиски 80 пропавших без вести и эвакуируют сотни людей по всему региону.

РЕКЛАМА

В результате наводнений, вызванных проливными дождями, за последние сутки в Индии и Пакистане погибли более 200 человек. Спасатели ищут по меньшей мере 80 пропавших без вести в отдаленной гималайской деревне.

В пятницу из-за плохой погоды разбился вертолет, перевозивший грузы в пострадавшие от наводнения районы на северо-западе Пакистана, погибли все пять человек, находившиеся на борту.

В контролируемом Индией Кашмире по меньшей мере 60 человек погибли и 80 числятся пропавшими без вести после наводнения в отдаленной деревне Чосити, где более 200 индуистских паломников обедали на общественной кухне, когда потоки воды хлынули вниз с горы.

По меньшей мере 50 человек с тяжелыми травмами были доставлены в местные больницы, многие из них были вытащены спасателями из потока грязи и обломков. Официальный представитель службы по ликвидации последствий стихийных бедствий Мохаммед Иршад заявил, что число пропавших без вести может возрасти.

Расчистка дорог в Чосити, 15 августа 2025 года
Расчистка дорог в Чосити, 15 августа 2025 года AP Photo

Деревня Чосити, расположенная в кашмирском районе Киштвар, последний населенный пункт, доступный для автотранспорта на маршруте ежегодного индуистского паломничества к горной святыне, которая находится на высоте 3 000 метров.

Официальные лица сообщили, что паломничество, которое началось 25 июля и должно было закончиться 5 сентября, приостановлено.

На фотографиях и видео в социальных сетях виден значительный ущерб: домашняя утварь на улицах, поврежденные автомобили и дома.

В пятницу власти навели временные мосты, использовали десятки землеройных машин, чтобы сдвинуть валуны, выкорчеванные деревья, столбы электропередач и другие обломки.

В районе Киштвар расположено множество гидроэлектростанций, которые, как предупреждают эксперты, представляют угрозу для хрупкой экосистемы региона.

Сотни туристов оказались в ловушке в Пакистане

На севере и северо-западе Пакистана в результате наводнений за последние 24 часа погибли по меньшей мере 164 человека, в их числе 78 погибших в районе Бунер на северо-западе Пакистана. Десятки людей получили травмы. Власти объявили режим ЧС.

Вертолет, разбившийся в пятницу на северо-западе страны, выполнял миссию по оказанию помощи, сообщил один из руководителей региона.

Последствия наводнения в долине Сват, Пакистан. 15 августа 2025 года
Последствия наводнения в долине Сват, Пакистан. 15 августа 2025 года AP Photo

Спасатели эвакуировали 1 300 туристов из горного района Мансехра, пострадавшего от оползней в четверг. По данным местных властей, здесь по меньшей мере 35 человек пропали без вести.

Спасатели на лодках и вертолетах пытались добраться до оказавшихся в сложной ситуации жителей. Десятки людей все еще числятся пропавшими без вести, и число погибших, скорее всего, будет расти.

По данным Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями, с 26 июня в результате проливных дождей по всей стране погибли более 477 человек, в основном женщины и дети.

Спасатели эвакуировали около 1 600 человек из горных районов обеих стран. Сильные ливни вызвали наводнения и оползни по всему региону.

Метеорологи предупреждают о новых ливнях

Метеорологи прогнозируют новые сильные дожди и наводнения в этом районе.

Агентство по управлению стихийными бедствиями Пакистана выпустило предупреждение о наводнениях в результате прорыва ледниковых озер на севере страны, предупредив путешественников избегать пострадавших районов.

Ливни, вызванные таким природным явлением как "взрыв облаков", все чаще случаются в гималайских районах Индии и на севере Пакистана. Это приводит к внезапным наводнениям и оползням.

Последствия наводнения в долине Сват, Пакистан, 15 августа 2025 года
Последствия наводнения в долине Сват, Пакистан, 15 августа 2025 года AP Photo

Они вызывают сильные наводнения и оползни, от которых страдают тысячи людей в горных районах.

Эксперты утверждают, что в последние годы они участились отчасти из-за изменения климата, а ущерб от штормов также возрос из-за незапланированной застройки горных районов.

В опубликованном на этой неделе исследовании международной сети ученых World Weather Attribution говорится, что из-за глобального потепления количество осадков в Пакистане с 24 июня по 23 июля было на 10-15% больше.

В 2022 году в результате самого сильного за всю историю страны сезона муссонов погибли более 1 700 человек, а ущерб составил 34,2 млрд евро.

Дополнительные источники • AP

Поделиться статьей Комментарии

