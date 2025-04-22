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В Кашмире вооруженные боевики напали на туристов, погибли более 20 человек

Сотрудники индийских сил безопасности патрулируют на бронированных машинах недалеко от Пахальгама на юге Кашмира, 22 апреля 2025 года
Сотрудники индийских сил безопасности патрулируют на бронированных машинах недалеко от Пахальгама на юге Кашмира, 22 апреля 2025 года Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews и AP
Опубликовано
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За годы конфликта между Индией и Пакистаном в этом регионе погибли десятки тысяч мирных жителей, повстанцев и военных.

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Вооруженные боевики открыли огонь по туристам на курорте в контролируемом Индией Кашмире. По последним данным, погибли 24 человека, десятки людей ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что по меньшей мере четверо злоумышленников открыли огонь по десяткам туристов с близкого расстояния.

Тела погибших обнаружены на лугу Байсаран, расположенном в пяти километрах от курортного города Пахалгам в спорном регионе.

Власти Индии назвали произошедшее террористической атакой и возложили ответственность за нее на боевиков, борющихся против индийского правления.

Индийский офицер безопасности охраняет территорию в южном Кашмире, 22 апреля 2025 г.
Индийский офицер безопасности охраняет территорию в южном Кашмире, 22 апреля 2025 г.AP Photo

"Это нападение намного масштабнее, чем все, что мы видели в последние годы, направленное против мирных жителей", - заявил Омар Абдуллах, высшее должностное лицо региона.

Полиция ведет поиски нападавших, и пока не было заявлений об ответственности.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах направился в Сринагар, главный город контролируемой Индией Кашмира. Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил нападение.

Мирвайз Умар Фарук, один из главных лидеров кашмирского сопротивления, назвал расстрел людей "трусливым нападением на туристов", по его словам "такое насилие неприемлемо и противоречит этике Кашмира, который принимает гостей с любовью и теплом".

Нападение совпало с визитом в Индию вице-президента США Джей Ди Вэнса, который совершает четырехдневную поездку в основном по личным делам.

"За последние несколько дней мы были потрясены красотой этой страны и ее народа. Наши мысли и молитвы с ними, пока они оплакивают этот ужасный теракт", - написал Вэнс в социальных сетях.

Луг в Пахальгаме - популярное место для осмотра достопримечательностей, окруженное заснеженными горами и усеянное сосновыми лесами.

Соперники, обладающие ядерным оружием, Индия и Пакистан владеют частью Кашмира, но оба претендуют на всю территорию.

В Кашмире произошел целый ряд заказных убийств индусов, в том числе рабочих-иммигрантов из индийских штатов, после того как в 2019 году Нью-Дели отменил полуавтономный статус региона и резко ограничил инакомыслие, гражданские свободы и свободу СМИ.

Напряженность в регионе нарастает, поскольку Индия активизировала свои операции по борьбе с повстанцами.

Регион, известный своими гималайскими предгорьями, изысканно украшенными лодками-домиками и девственными лугами, стал основным внутренним туристическим направлением.

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Хотя в последнее время в Кашмирской долине, сердце антииндийского восстания, насилие пошло на спад, бои между правительственными войсками и повстанцами в основном переместились в отдаленные районы региона Джамму, включая Раджури, Пунч и Катхуа, где индийские войска подвергаются смертоносным атакам.

Индийский полицейский задает вопросы мотоциклисту возле Пахалгама, 22 апреля 2025 года.
Индийский полицейский задает вопросы мотоциклисту возле Пахалгама, 22 апреля 2025 года.AP Photo

Боевики в контролируемой Индией части Кашмира борются с властью Нью-Дели с 1989 года.

Многие мусульмане Кашмира поддерживают цель повстанцев - объединение территории либо под властью Пакистана, либо в качестве независимой страны.

Индия настаивает на том, что кашмирские боевики - это терроризм, спонсируемый Пакистаном.

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Пакистан отрицает это обвинение, а многие кашмирцы считают это законной борьбой за свободу.

В ходе конфликта погибли десятки тысяч мирных жителей, повстанцев и военных.

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