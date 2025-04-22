В Кашмире вооруженные боевики напали на туристов, погибли более 20 человек

By Euronews и AP

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Вооруженные боевики открыли огонь по туристам на курорте в контролируемом Индией Кашмире. По последним данным, погибли 24 человека, десятки людей ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

В полиции сообщили, что по меньшей мере четверо злоумышленников открыли огонь по десяткам туристов с близкого расстояния.

Тела погибших обнаружены на лугу Байсаран, расположенном в пяти километрах от курортного города Пахалгам в спорном регионе.

Власти Индии назвали произошедшее террористической атакой и возложили ответственность за нее на боевиков, борющихся против индийского правления.

Индийский офицер безопасности охраняет территорию в южном Кашмире, 22 апреля 2025 г. AP Photo

"Это нападение намного масштабнее, чем все, что мы видели в последние годы, направленное против мирных жителей", - заявил Омар Абдуллах, высшее должностное лицо региона.

Полиция ведет поиски нападавших, и пока не было заявлений об ответственности.

Министр внутренних дел Индии Амит Шах направился в Сринагар, главный город контролируемой Индией Кашмира. Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил нападение.

Мирвайз Умар Фарук, один из главных лидеров кашмирского сопротивления, назвал расстрел людей "трусливым нападением на туристов", по его словам "такое насилие неприемлемо и противоречит этике Кашмира, который принимает гостей с любовью и теплом".

Нападение совпало с визитом в Индию вице-президента США Джей Ди Вэнса, который совершает четырехдневную поездку в основном по личным делам.

"За последние несколько дней мы были потрясены красотой этой страны и ее народа. Наши мысли и молитвы с ними, пока они оплакивают этот ужасный теракт", - написал Вэнс в социальных сетях.

Луг в Пахальгаме - популярное место для осмотра достопримечательностей, окруженное заснеженными горами и усеянное сосновыми лесами.

Соперники, обладающие ядерным оружием, Индия и Пакистан владеют частью Кашмира, но оба претендуют на всю территорию.

В Кашмире произошел целый ряд заказных убийств индусов, в том числе рабочих-иммигрантов из индийских штатов, после того как в 2019 году Нью-Дели отменил полуавтономный статус региона и резко ограничил инакомыслие, гражданские свободы и свободу СМИ.

Напряженность в регионе нарастает, поскольку Индия активизировала свои операции по борьбе с повстанцами.

Регион, известный своими гималайскими предгорьями, изысканно украшенными лодками-домиками и девственными лугами, стал основным внутренним туристическим направлением.

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Хотя в последнее время в Кашмирской долине, сердце антииндийского восстания, насилие пошло на спад, бои между правительственными войсками и повстанцами в основном переместились в отдаленные районы региона Джамму, включая Раджури, Пунч и Катхуа, где индийские войска подвергаются смертоносным атакам.

Индийский полицейский задает вопросы мотоциклисту возле Пахалгама, 22 апреля 2025 года. AP Photo

Боевики в контролируемой Индией части Кашмира борются с властью Нью-Дели с 1989 года.

Многие мусульмане Кашмира поддерживают цель повстанцев - объединение территории либо под властью Пакистана, либо в качестве независимой страны.

Индия настаивает на том, что кашмирские боевики - это терроризм, спонсируемый Пакистаном.

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Пакистан отрицает это обвинение, а многие кашмирцы считают это законной борьбой за свободу.

В ходе конфликта погибли десятки тысяч мирных жителей, повстанцев и военных.