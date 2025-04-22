В Кашмире вооруженные боевики напали на туристов, погибли более 20 человек

За годы конфликта между Индией и Пакистаном в этом регионе погибли десятки тысяч мирных жителей, повстанцев и военных.
Вооруженные боевики открыли огонь по туристам на курорте в контролируемом Индией Кашмире. По последним данным, погибли 24 человека, десятки людей ранены, многие из них находятся в тяжелом состоянии.
В полиции сообщили, что по меньшей мере четверо злоумышленников открыли огонь по десяткам туристов с близкого расстояния.
Тела погибших обнаружены на лугу Байсаран, расположенном в пяти километрах от курортного города Пахалгам в спорном регионе.
Власти Индии назвали произошедшее террористической атакой и возложили ответственность за нее на боевиков, борющихся против индийского правления.
"Это нападение намного масштабнее, чем все, что мы видели в последние годы, направленное против мирных жителей", - заявил Омар Абдуллах, высшее должностное лицо региона.
Полиция ведет поиски нападавших, и пока не было заявлений об ответственности.
Министр внутренних дел Индии Амит Шах направился в Сринагар, главный город контролируемой Индией Кашмира. Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил нападение.
Мирвайз Умар Фарук, один из главных лидеров кашмирского сопротивления, назвал расстрел людей "трусливым нападением на туристов", по его словам "такое насилие неприемлемо и противоречит этике Кашмира, который принимает гостей с любовью и теплом".
Нападение совпало с визитом в Индию вице-президента США Джей Ди Вэнса, который совершает четырехдневную поездку в основном по личным делам.
"За последние несколько дней мы были потрясены красотой этой страны и ее народа. Наши мысли и молитвы с ними, пока они оплакивают этот ужасный теракт", - написал Вэнс в социальных сетях.
Луг в Пахальгаме - популярное место для осмотра достопримечательностей, окруженное заснеженными горами и усеянное сосновыми лесами.
Соперники, обладающие ядерным оружием, Индия и Пакистан владеют частью Кашмира, но оба претендуют на всю территорию.
В Кашмире произошел целый ряд заказных убийств индусов, в том числе рабочих-иммигрантов из индийских штатов, после того как в 2019 году Нью-Дели отменил полуавтономный статус региона и резко ограничил инакомыслие, гражданские свободы и свободу СМИ.
Напряженность в регионе нарастает, поскольку Индия активизировала свои операции по борьбе с повстанцами.
Регион, известный своими гималайскими предгорьями, изысканно украшенными лодками-домиками и девственными лугами, стал основным внутренним туристическим направлением.
Хотя в последнее время в Кашмирской долине, сердце антииндийского восстания, насилие пошло на спад, бои между правительственными войсками и повстанцами в основном переместились в отдаленные районы региона Джамму, включая Раджури, Пунч и Катхуа, где индийские войска подвергаются смертоносным атакам.
Боевики в контролируемой Индией части Кашмира борются с властью Нью-Дели с 1989 года.
Многие мусульмане Кашмира поддерживают цель повстанцев - объединение территории либо под властью Пакистана, либо в качестве независимой страны.
Индия настаивает на том, что кашмирские боевики - это терроризм, спонсируемый Пакистаном.
Пакистан отрицает это обвинение, а многие кашмирцы считают это законной борьбой за свободу.
В ходе конфликта погибли десятки тысяч мирных жителей, повстанцев и военных.