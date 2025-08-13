Иран: в ходе войны с Израилем задержаны свыше 20 тысяч человек

РЕКЛАМА

Иранская полиция сообщила, что задержала 21 тысячу человек за предполагаемые нарушения безопасности во время войны с Израилем в июне. С началом обстрела Израилем иранской ядерной инфраструктуры Тегеран усилил меры внутреннего контроля - от массовых арестов до казней.

По словам представителя иранской полиции Саида Монтазералмахди, в июне в стране было создано более дополнительных 1000 полицейских постов. В телеинтервью Монтазералмахди заявил, что репрессии опираются на поступающую "от бдительных граждан информацию о подозрительной деятельности". "Арест 21 000 подозреваемых в ходе 12-дневного конфликта свидетельствует о высокой осведомленности и участии населения в обеспечении безопасности", - уточнил он. - Правоохранители задержали 2 774 нелегала и выявили 30 особых случаев безопасности, изучив их телефоны".

По данным Агентства ООН по делам беженцев, во время конфликта резко возросло число афганских мигрантов, депортированных из Ирана обратно на родину.

Монтазералмахди сообщил, что иранская полиция арестовала 260 с лишним подозреваемых в шпионаже и 172 человека, обвиненных в несанкционированной съемке. Это первый случай, когда полиция Ирана назвала общее количество арестов в ходе 12-дневной войны. Озвученная цифра - 21 000 - контрастирует с высказываниями главы судебной власти Ирана Голамхоссейна Мохсени Эджеи. В июле он сообщил иранскому гостелевидению, что во время и после конфликта было арестовано около 2000 человек, причем многих освободили ввиду отсутствия состава преступления.

С конца июня Иран привел в исполнение смертный приговор в отношении 7 человек, осужденных за шпионаж в пользу Израиля. По данным Верховного комиссара ООН по правам человека, число казней в стране в прошлом году выросло по меньшей мере до 901, что стало самым высоким годовым показателем с 2015. Amnesty International обвинила Иран в "усилении внутренних репрессий".