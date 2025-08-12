Мадрид приказал городу Хумилья отменить запрет, касающийся мусульман

РЕКЛАМА

Правительство Испании приказало городу Хумилья отменить запрет на проведение религиозных собраний в общественных спортивных сооружениях. Министры раскритиковали эту меру как дискриминационную по отношению к местной мусульманской общине и заявили, что она нарушает конституцию.

Запрет был одобрен на прошлой неделе консервативными местными властями Хумильи, города с населением 27 000 человек в юго-восточном регионе Испании Мурсия.

Изначально мера была предложена ультраправой партией Vox, затем изменена и одобрена правоцентристской Народной партией (PP), к которой принадлежит мэр Хумильи.

Она запрещает использовать муниципальные спортивные сооружения для "культурной, социальной или религиозной деятельности, чуждой городскому совету". Запрет касается в основном мусульманской общины города, которая уже много лет использует эти помещения для празднований.

Социалистическое правительство Испании быстро осудило этот запрет, а министр миграции Эльма Саис на прошлой неделе назвала его "позорным" и призвала руководство города "сделать шаг назад" и извиниться перед местными жителями.

В понедельник министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес заявил, что Мадрид официально поручил Хумилье отменить запрет.

"Когда речь идет о нетерпимости, не может быть полумер", - сказал он. "PP и Vox не могут решать, у кого есть свобода вероисповедания, а у кого нет. Это конституционное право".

Консервативные чиновники Хумильи - сельскохозяйственного региона с виноградниками, оливковыми и миндальными деревьями - на прошлой неделе выступили в защиту запрета.

Мэр города Севе Гонсалес заявил газете El País, что запрет не выделяет какую-то одну группу и что ее правительство хочет "продвигать культурные кампании, защищающие нашу самобытность".

В пятницу отделение Vox в регионе Мурсия заявило, что "Испания есть и всегда будет страной христианских корней".

"Мы должны защитить общественные места от практики, чуждой нашей культуре и образу жизни", - сказал лидер Vox Сантьяго Абаскаль, добавив, что "Испания - это не Аль-Андалус", ссылаясь на историческое название Испании, управляемой мусульманами.

Мохамед Эль-Гайдуни, секретарь Союза исламских общин Испании, раскритиковал обоснование предложения местными властями и заявил, что оно равносильно "институционализированной исламофобии".

Кроме того, специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Моратинос заявил на прошлой неделе, что он "потрясен" этим решением и выразил "глубокую озабоченность ростом ксенофобской риторики и исламофобских настроений в некоторых регионах Испании".

Местные полицейские и агенты испанской гражданской гвардии занимают позиции во время беспорядков в Торре-Пачеко, восточная Испания, пятница, 12 июля 2025 года Martin C./AP

Это произошло после столкновений в прошлом месяце в Мурсии между ультраправыми группами и местными жителями и иммигрантами. Насилие вспыхнуло после того, как пожилой житель города Торре-Пачеко был избит нападавшими, предположительно марокканского происхождения, что побудило ультраправые группы призвать к возмездию по отношению к многочисленному иммигрантскому населению региона.

На протяжении веков Испанией правили мусульмане, чье влияние прослеживается как в испанском языке, так и во многих наиболее известных достопримечательностях страны, включая знаменитый мавританский дворец Альгамбра в Гранаде. Исламское правление закончилось в 1492 году, когда последнее арабское королевство в Испании перешло к католикам.

Правые правительства в других странах Европы приняли меры, аналогичные запрету в Хумилье, нанося удар в самое сердце продолжающихся на континенте дебатов о национализме, религиозном и культурном плюрализме.

В прошлом году в Монфальконе - крупном промышленном портовом городе на северо-востоке Италии со значительным числом бангладешских иммигрантов - ультраправый мэр Анна Мария Чизинт запретила молитвы в культурном центре. Эта мера привела к протестам с участием около 8000 человек, и мусульманская община города обжалует ее в региональном суде.