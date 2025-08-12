Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Мадрид приказал городу Хумилья отменить запрет, касающийся мусульман

ФАЙЛ: FILE - Сторонники испанской ультраправой партии Vox размахивают флагами во время митинга в Мурсии, Испания, в среду 14 ноября 2018 года.
ФАЙЛ: FILE - Сторонники испанской ультраправой партии Vox размахивают флагами во время митинга в Мурсии, Испания, в среду 14 ноября 2018 года. Авторское право  Emilio Morenatti/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Авторское право Emilio Morenatti/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
By Cristian Caraballo
Опубликовано
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

Власти города ранее запретили использовать муниципальные спортивные сооружения для "культурной, социальной или религиозной деятельности, чуждой городскому совету".

РЕКЛАМА

Правительство Испании приказало городу Хумилья отменить запрет на проведение религиозных собраний в общественных спортивных сооружениях. Министры раскритиковали эту меру как дискриминационную по отношению к местной мусульманской общине и заявили, что она нарушает конституцию.

Запрет был одобрен на прошлой неделе консервативными местными властями Хумильи, города с населением 27 000 человек в юго-восточном регионе Испании Мурсия.

Изначально мера была предложена ультраправой партией Vox, затем изменена и одобрена правоцентристской Народной партией (PP), к которой принадлежит мэр Хумильи.

Она запрещает использовать муниципальные спортивные сооружения для "культурной, социальной или религиозной деятельности, чуждой городскому совету". Запрет касается в основном мусульманской общины города, которая уже много лет использует эти помещения для празднований.

Социалистическое правительство Испании быстро осудило этот запрет, а министр миграции Эльма Саис на прошлой неделе назвала его "позорным" и призвала руководство города "сделать шаг назад" и извиниться перед местными жителями.

В понедельник министр территориальной политики Анхель Виктор Торрес заявил, что Мадрид официально поручил Хумилье отменить запрет.

"Когда речь идет о нетерпимости, не может быть полумер", - сказал он. "PP и Vox не могут решать, у кого есть свобода вероисповедания, а у кого нет. Это конституционное право".

Консервативные чиновники Хумильи - сельскохозяйственного региона с виноградниками, оливковыми и миндальными деревьями - на прошлой неделе выступили в защиту запрета.

Мэр города Севе Гонсалес заявил газете El País, что запрет не выделяет какую-то одну группу и что ее правительство хочет "продвигать культурные кампании, защищающие нашу самобытность".

В пятницу отделение Vox в регионе Мурсия заявило, что "Испания есть и всегда будет страной христианских корней".

"Мы должны защитить общественные места от практики, чуждой нашей культуре и образу жизни", - сказал лидер Vox Сантьяго Абаскаль, добавив, что "Испания - это не Аль-Андалус", ссылаясь на историческое название Испании, управляемой мусульманами.

Мохамед Эль-Гайдуни, секретарь Союза исламских общин Испании, раскритиковал обоснование предложения местными властями и заявил, что оно равносильно "институционализированной исламофобии".

Кроме того, специальный посланник ООН по борьбе с исламофобией Мигель Моратинос заявил на прошлой неделе, что он "потрясен" этим решением и выразил "глубокую озабоченность ростом ксенофобской риторики и исламофобских настроений в некоторых регионах Испании".

Местные полицейские и агенты испанской гражданской гвардии занимают позиции во время беспорядков в Торре-Пачеко, восточная Испания, пятница, 12 июля 2025 года
Местные полицейские и агенты испанской гражданской гвардии занимают позиции во время беспорядков в Торре-Пачеко, восточная Испания, пятница, 12 июля 2025 года Martin C./AP

Это произошло после столкновений в прошлом месяце в Мурсии между ультраправыми группами и местными жителями и иммигрантами. Насилие вспыхнуло после того, как пожилой житель города Торре-Пачеко был избит нападавшими, предположительно марокканского происхождения, что побудило ультраправые группы призвать к возмездию по отношению к многочисленному иммигрантскому населению региона.

На протяжении веков Испанией правили мусульмане, чье влияние прослеживается как в испанском языке, так и во многих наиболее известных достопримечательностях страны, включая знаменитый мавританский дворец Альгамбра в Гранаде. Исламское правление закончилось в 1492 году, когда последнее арабское королевство в Испании перешло к католикам.

Правые правительства в других странах Европы приняли меры, аналогичные запрету в Хумилье, нанося удар в самое сердце продолжающихся на континенте дебатов о национализме, религиозном и культурном плюрализме.

В прошлом году в Монфальконе - крупном промышленном портовом городе на северо-востоке Италии со значительным числом бангладешских иммигрантов - ультраправый мэр Анна Мария Чизинт запретила молитвы в культурном центре. Эта мера привела к протестам с участием около 8000 человек, и мусульманская община города обжалует ее в региональном суде.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Хуан Карлос I планирует покинуть Абу-Даби и поселиться в Португалии

В Южной Европе снова стоит "красная" жара

Почётный король Испании Хуан Карлос I вернул долг бизнесменам