Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Главный прокурор Брюсселя осуждает политическое бездействие в связи с насилием наркобанд

ФАЙЛ: Полицейская лента оцепляет место стрельбы в Брюсселе, Бельгия, вторник, 13 февраля 2024 г.
ФАЙЛ: Полицейская лента оцепляет место стрельбы в Брюсселе, Бельгия, вторник, 13 февраля 2024 г. Авторское право  Sylvain Plazy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Sylvain Plazy/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Kieran Guilbert
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьей Комментарии
Поделиться статьей Close Button

В этом году в бельгийской столице произошло 57 перестрелок, в том числе 20 с начала лета, в результате которых погибли по меньшей мере четыре человека.

РЕКЛАМА

Во вторник главный прокурор Брюсселя осудил политическое бездействие в отношении насилия с применением оружия, связанного с наркобандами, после серии перестрелок этим летом, в результате которых два человека погибли и еще восемь получили ранения.

В этом году в бельгийской столице произошло 57 перестрелок, в том числе 20 с начала лета, заявил на пресс-конференции прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль.

"Пришло время проснуться и навести порядок в этих кварталах, наполненных наркотиками", - сказал Муаниль, который, как сообщается, находится под защитой полиции из-за угроз со стороны наркоторговцев.

Муаниль заявил, что для более эффективной борьбы с наркоторговлей и связанным с ней насилием необходимо больше ресурсов, и обвинил политиков в том, что они не занимаются этой проблемой.

"Как полиция и прокуроры, мы прилагаем все усилия, чтобы эффективно решать эту проблему", - сказал он. "Однако несколько факторов сдерживают нас в нашей работе".

В то время как прокуратура пополнилась дополнительными магистратами, федеральная судебная полиция Брюсселя продолжает испытывать острую нехватку сотрудников, сказал Муаниль.

Муаниль также потребовал разработать эффективную политику в области здравоохранения для решения проблемы наркомании в городе и заявил, что необходимо повысить безопасность в тюрьмах, чтобы наркодилеры не могли просто продолжать вести свой незаконный бизнес из-за решетки с помощью мобильных телефонов.

"Неужели мы будем ждать, пока погибнут невинные мирные жители, прежде чем получим необходимые ресурсы?" - спросил он.

Брюссельский регион уже более года остается без правительства, причем тупиковая ситуация сохраняется с тех пор, как на региональных выборах в июне 2024 года не удалось сформировать коалицию.

В последние годы бельгийскую столицу сотрясают перестрелки, связанные с наркобандами. Считается, что в городе действуют десятки преступных сообществ.

Related

Порт Антверпена, расположенный в 55 километрах к северу от Брюсселя, является центром европейского импорта кокаина и не раз страдал от взрывов гранат, связанных с бандитскими разборками.

Этим летом уровень насилия в Брюсселе превзошел показатели первого полугодия, когда в результате 11 перестрелок два человека были убиты и четверо ранены.

Правительство Бельгии, которое с февраля возглавляет фламандский националист Барт де Вевер, заявило, что хочет объединить полицейские зоны, чтобы лучше бороться с насилием в городе.

Гражданские группы все чаще жалуются на беззаконие в нескольких брюссельских кварталах в ночное время и требуют усилить присутствие полиции.

По данным полиции, в прошлом году в Брюсселе произошло 92 инцидента со стрельбой, в результате которых погибли девять человек и 48 получили ранения.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться статьей Комментарии

Также по теме

Фермеры протестуют в Брюсселе против реформ ЕС

Франция вышлет особо опасных преступников в джунгли

Один человек ранен в результате стрельбы в Брюсселе