Главный прокурор Брюсселя осуждает политическое бездействие в связи с насилием наркобанд

Во вторник главный прокурор Брюсселя осудил политическое бездействие в отношении насилия с применением оружия, связанного с наркобандами, после серии перестрелок этим летом, в результате которых два человека погибли и еще восемь получили ранения.

В этом году в бельгийской столице произошло 57 перестрелок, в том числе 20 с начала лета, заявил на пресс-конференции прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль.

"Пришло время проснуться и навести порядок в этих кварталах, наполненных наркотиками", - сказал Муаниль, который, как сообщается, находится под защитой полиции из-за угроз со стороны наркоторговцев.

Муаниль заявил, что для более эффективной борьбы с наркоторговлей и связанным с ней насилием необходимо больше ресурсов, и обвинил политиков в том, что они не занимаются этой проблемой.

"Как полиция и прокуроры, мы прилагаем все усилия, чтобы эффективно решать эту проблему", - сказал он. "Однако несколько факторов сдерживают нас в нашей работе".

В то время как прокуратура пополнилась дополнительными магистратами, федеральная судебная полиция Брюсселя продолжает испытывать острую нехватку сотрудников, сказал Муаниль.

Муаниль также потребовал разработать эффективную политику в области здравоохранения для решения проблемы наркомании в городе и заявил, что необходимо повысить безопасность в тюрьмах, чтобы наркодилеры не могли просто продолжать вести свой незаконный бизнес из-за решетки с помощью мобильных телефонов.

"Неужели мы будем ждать, пока погибнут невинные мирные жители, прежде чем получим необходимые ресурсы?" - спросил он.

Брюссельский регион уже более года остается без правительства, причем тупиковая ситуация сохраняется с тех пор, как на региональных выборах в июне 2024 года не удалось сформировать коалицию.

В последние годы бельгийскую столицу сотрясают перестрелки, связанные с наркобандами. Считается, что в городе действуют десятки преступных сообществ.

Порт Антверпена, расположенный в 55 километрах к северу от Брюсселя, является центром европейского импорта кокаина и не раз страдал от взрывов гранат, связанных с бандитскими разборками.

Этим летом уровень насилия в Брюсселе превзошел показатели первого полугодия, когда в результате 11 перестрелок два человека были убиты и четверо ранены.

Правительство Бельгии, которое с февраля возглавляет фламандский националист Барт де Вевер, заявило, что хочет объединить полицейские зоны, чтобы лучше бороться с насилием в городе.

Гражданские группы все чаще жалуются на беззаконие в нескольких брюссельских кварталах в ночное время и требуют усилить присутствие полиции.

По данным полиции, в прошлом году в Брюсселе произошло 92 инцидента со стрельбой, в результате которых погибли девять человек и 48 получили ранения.