Один человек ранен в результате стрельбы в Брюсселе

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19-летний юноша был ранен в результате ночной стрельбы в Брюсселе, сообщили власти в среду. Череда нападений с применением оружия в бельгийской столице наблюдается в последние месяцы.

Полиция была вызвана на улицу Рюисдаль в городском районе Андерлехт в час ночи по местному времени и обнаружила жертву с огнестрельным ранением в бедро, сообщила прокуратура Брюсселя.

Пострадавший был доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает, сообщили в прокуратуре.

"Расследование продолжается, чтобы установить обстоятельства произошедшего, контекст, в котором все произошло, и выявить преступника (преступников)", - сказал прокурор.

В последнее время Брюссель потрясла череда перестрелок, связанных с наркобандами.

Только за первые шесть недель этого года в столице было зарегистрировано 11 нападений с применением огнестрельного оружия, в результате которых два человека погибли и четверо получили ранения. Один из таких инцидентов в феврале привел к погоне за преступниками и временному закрытию многих станций городского метро.

Хотя пока неясно, связаны ли эти инциденты между собой, но считается, что они связаны с территориальными спорами между различными наркобандами в столице.

Порт Антверпена, расположенный в 55 километрах к северу от Брюсселя, является центром европейского импорта кокаина, и в нем не раз происходили взрывы гранат, связанные с бандитскими разборками.

Представители служб безопасности заявили, что насилие неизбежно перекинется и на другие города Бельгии.

Новое бельгийское правительство, возглавляемое фламандским националистом Бартом де Вевером, заявило, что хочет объединять полицейские зоны, чтобы лучше бороться с насилием в городе.

На этой неделе в Брюсселе произошел отдельный случай насилия: в понедельник днем было совершено вооруженное ограбление ювелирного магазина в центре города, сообщила прокуратура.

В магазин были направлены полицейские, но подозреваемые к моменту их прибытия скрылись, говорится в сообщении. По данным местной полиции, никто не пострадал, ведется расследование.