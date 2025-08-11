Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
В Турции землетрясение прокатилось по нескольким городам

Повреждены десятки зданий.
Повреждены десятки зданий. Авторское право  Bahadir Demirceviren/IHA via AP
Авторское право Bahadir Demirceviren/IHA via AP
By Emre Basaran
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Магнитуда землетрясения в Сындыргинском районе Балыкесира превысила 6, есть жертвы.

На северо‑западе Турции в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр - район Сындыргы в провинции Балыкесир. Там разрушено несколько зданий, десятки повреждены; упали и два минарета мечети.

Власти сообщают о нескольких пострадавших и одном погибшем - речь идет о 80-летней женщине, извлечённый из-под завалов. Подземные толчки были зафиксированы в 8 вечера по местному времени. Землетрясение ощущалось и в других городах, в том числе в Измире и Стамбуле, где многие жители покинули дома и собрались в парках и на открытых пространствах.

Приложения на смартфонах предупредили о толчках всего за несколько секунд до их начала.

В Управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий сообщили, что после землетрясения зафиксированы два десятка афтершоков, пять из них - магнитудой выше 4.

Турция - страна, где сейсмическая активность очень интенсивна. Ежегодно на Северо-Анатолийском и Восточно-Анатолийском разломах случаются землетрясения.

Семья сидит рядом с разрушенным зданием, ожидая, пока тела их родственников будут извлечены из-под завалов в Антакье, на юго-востоке Турции, февраль 2023 года.
Семья сидит рядом с разрушенным зданием, ожидая, пока тела их родственников будут извлечены из-под завалов в Антакье, на юго-востоке Турции, февраль 2023 года. Copyright 2023 The Associated Press. All rights reserved.

Самое разрушительно за последнее время было зафиксировано в феврале 2023 года. По официальным данным, тогда в результате толчков магнитудой 7,8, а затем 7,5 в районах Пазарчик и Эльбистан в один день погибли 58 537 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пожелал всем пострадавшим гражданам скорейшего выздоровления. "Пусть Бог защитит нашу страну от любых бедствий", — написал он в сети X.

